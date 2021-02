Esporte Sem jogo neste domingo, o Inter intensifica os preparativos para o duelo contra o Sport-PE na quarta-feira

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Colorado está de olho na partida deste domingo entre Bragantino e Flamengo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Já em reta final de Campeonato Brasileiro, o Inter entrará em campo na próxima quarta-feira (10) contra o Sport-PE, pela 35ª rodada do torneio. A partida está marcada para as 19h no estádio Beira-Rio e pode representar mais um passo ao rumo ao título nacional, já que o Colorado enfrenta a concorrência direta com o Flamengo.

O time sob o comando de Abel Braga lidera a competição, com 66 pontos – dois a mais que o Rubronegro carioca, que na noite deste domingo encara fora de casa o Bragantino-SP. Em meio a esse cenário de disputa acirrada, a equipe gaúcha volta ao centro de treinamentos do Parque Gigante neste domingo (7), após uma dia de descanso.

Para o duelo contra os pernambucanos, o lateral Moisés e o meia Rodrigo Lindoso estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o volante Rodrigo Dourado voltou a ficar disponível (ele cumpriu suspensão automática, também por cartões).

Entra e sai

O Inter confirmou a contratação da goleira Vivi Holzel como nova integrante do elenco feminino. Paulista de 31 anos, ela iniciou sua trajetória profissional no Juventus-SP e acumula passagens por clube como Corinthians-SP, Foz Cataratas-PR, São José-SP, São Caetano-SP, Vitória-ES, Audax-SP e Palmeiras, além de Avaldsnes IL (Noruega) e Grindavík (Islândia).

Ela também foi arqueira da Seleção Brasileira, participando da disputa do Mundial Sub-20 e da Sulamericana de 2008, sendo também convocada para o time principal das gurias da Canarinho em 2009, 2017 e 2021.

Já quem está de saída é o gerente-geral das categorias de base, Erasmo Damiani. Ele pediu desligamento do Colorado para desempenhar a função no Atlético-MG. “O Internacional já está analisando o mercado em busca do perfil necessário para o exercício do cargo”, frisou o clube, que postou mensagem em seu site oficial agradecendo ao profissional e desejando-lhe sucesso.

