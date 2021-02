Porto Alegre Tênis vai atrair centenas de jovens de 30 países para torneio em Porto Alegre

9 de fevereiro de 2021

O torneio é promovido pela CBT com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre e realização da Federação Gaúcha de Tênis. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Porto Alegre e a Confederação Brasileira de Tênis vão assinar na sexta-feira (12), às 13h, o termo de compromisso para a realização da Brasil Juniors Cup 2021. O ato será realizado no Paço Municipal com as presenças do prefeito Sebastião Melo e do presidente da CBT, Rafael Westrupp. Com grau de pontuação G1, um dos maiores níveis dentro do circuito juvenil, a competição atrai os principais tenistas das categorias 14, 16 e 18 anos de todas as partes do mundo. Será realizada entre os dias 18 e 26 de fevereiro, nas sedes da Associação Leopoldina Juvenil e na Sociedade Ginástica Porto Alegre (Sogipa), e deve reunir cerca de 400 atletas de 30 países.

O torneio é promovido pela CBT com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre e realização da Federação Gaúcha de Tênis. Segundo o secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, o objetivo da prefeitura é mostrar que Porto Alegre está aberta a todas as iniciativas ligadas ao esporte e sente-se orgulhosa de sediar esse grande evento internacional, além de consolidar o bom relacionamento com a CBT. Kiko destaca que já estão avançadas as negociações para que seja realizada em Porto Alegre uma das etapas da Copa Davis, o maior torneio internacional de tênis por equipes de países.

Pontuação

Na categoria 18 anos, que vale pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis, estão inscritos na Brasil Juniors Cup seis tenistas que atualmente fazem parte do top 20 mundial: os norte-americanos Dali Blanch (#5) e Alexander Bernard (#20), o francês Giovanni Perricard (#8), o polonês Maks Kasnikowski (#12), o chinês Juncheng Shang (#14) e o brasileiro Pedro Boscardin (#19). A chave principal ainda conta com o mineiro João Victor Loureiro e o gaúcho Victor Tosetto.

Durante a Brasil Juniors Cup serão homenageados dois grandes nomes do tênis brasileiro: Marcos Hocevar, que foi número 1 do Brasil nos anos 1980 e chegou ao top 30 do mundo, sendo o sexto melhor do país de todos os tempos no ranking mundial da ATP. Durante muitos anos, defendeu as cores da Sogipa, clube pelo qual se tornou campeão mundial de clubes. Segue até hoje envolvido com a modalidade, atuando como treinador. A outra homenageada é a tenista Niége Dias, que é a brasileira que a melhor colocação no ranking mundial da Associação de Tênis Feminino (WTA), com o 31º lugar de simples em 1988. É dona de dois grandes títulos no circuito mundial: o Brasil Open de 1987 e a etapa de Barcelona da WTA em 1988.

