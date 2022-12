Futebol Sem Neymar, Messi e Mbappé, PSG vence amistoso em preparação para o retorno da temporada

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Em casa, o PSG venceu o Quevilly, da segunda divisão francesa, por 3 a 1. (Foto: Reprodução/Twitter)

Ainda sem contar com Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, o PSG (Paris Saint-Germain) voltou a campo nesta quarta-feira (21) para mais um amistoso de preparação para o retorno da temporada europeia, interrompida pela disputa da Copa do Mundo do Catar. Em casa, o PSG venceu o Quevilly, da segunda divisão francesa, por 3 a 1.

O atacante Ilyes Housni foi o nome do jogo, autor de dois gols, um em cada tempo. Gharbi marcou o primeiro gol do PSG, que abriu 3 a 0 com facilidade. Na reta final, o Quevilly descontou com gol de Diedhiou. O campeão do mundo Messi voltou para a Argentina na terça-feira após a conquista do tri no Mundial e não tem data para retomar sua participação no clube, assim como Mbappé.

O time de Paris contou com alguns titulares importantes, como o goleiro Donnarumma, o zagueiro Sergio Ramos e o volante Verratti. Ao longo do segundo tempo, o técnico Christophe Galtier trocou quase a equipe inteira. E, se Kylian Mbappé ainda não voltou ao time, a família foi representada em campo pelo seu irmão mais novo, Ethan Mbappé. O adolescente de 15 anos ganhou alguns minutos em campo no segundo tempo do PSG.

Foi o segundo amistoso do PSG em preparação para a retomada das competições na França. No primeiro, na sexta-feira passada, ganhou do Paris FC por 2 a 1.

O PSG volta aos jogos oficiais na quarta-feira que vem, dia 28, para enfrentar o Strasbourg, em rodada do Campeonato Francês. O clube ainda não confirmou se já terá à disposição do trio de atacantes que esteve na Copa. Messi está na Argentina, Mbappé já voltou à França e aos treinos, e Neymar está no Brasil. Dos três, o atacante brasileiro deixou o Catar mais cedo, na fase de quartas de final, depois de seleção perdeu para a Croácia.

Mbappé volta aos treinos

Três dias após disputar a final da Copa do Mundo do Catar, Kylian Mbappé se apresentou ao Paris Saint-Germain nesta quarta-feira para retornar aos treinos, visando a retomada da temporada europeia, interrompida para a disputa do Mundial. No domingo, o atacante foi titular e autor dos três gols da França na derrota para a Argentina nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.

Mbappé teve apenas dois dias de descanso até se reapresentar ao clube de Paris, de forma discreta, na manhã desta quarta. Pelas redes sociais, o PSG mostrou o reencontro entre o jogador e o técnico Christophe Galtier, mas não informou se o jogador foi a campo para alguma atividade com os demais colegas.

O PSG não confirmou se o atacante estará em campo na quarta que vem para o primeiro jogo do time neste retorno da temporada, contra o Strasburgo, no Parque dos Príncipes, em rodada do Campeonato Francês. O time parisiense não confirmou, mas deve dar folga a estes atletas ao menos até o Natal. Mas não indicou data exata para o retorno deles. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

