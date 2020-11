O passo de maior visibilidade veio quando os republicanos da Pensilvânia pediram à Suprema Corte dos EUA para intervir e exigir que os funcionários eleitorais do Estado separassem as cédulas que chegaram após o dia da eleição e não as incluíssem no total de votos no maior e mais crítico dos Estados decisivos. Na noite de sexta, o juiz Samuel Alito concordou com o pedido.

Mas a mudança foi quase inteiramente para ter o que mostrar: a Pensilvânia já estava separando essas cédulas, contando-as separadamente e não as incluindo no total de votos anunciados. O secretário de Estado, apesar das objeções dos republicanos e de Trump, disse que os votos podem ser contados se tiverem chegado até 17h de sexta-feira.

Uma autoridade estadual disse que as cédulas em questão chegam a milhares, mas não a dezenas de milhares.

A falta de êxito em interromper a contagem ou apresentar um caso plausível de fraude eleitoral em grande escala deixou Trump e sua equipe cada vez mais dependentes da salvação política das recontagens — que parecem prováveis de ocorrer em Geórgia, Nevada, Arizona e Wisconsin, mas que raramente resultam em grandes oscilações na contagem de votos.

O esforço de Trump pode estar recebendo um impulso dos legislativos estaduais na Pensilvânia e em Wisconsin, que são controlados por republicanos. Em Wisconsin, Robin Vos, presidente da Assembleia Estadual, instruiu uma comissão legislativa a “usar seus poderes de investigação” para realizar uma revisão da eleição, novamente levantando o espectro da fraude eleitoral sem oferecer evidências específicas.