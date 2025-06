Rio Grande do Sul Sem registros graves, litoral do RS teve monitoramento reforçado durante chuvas do fim de semana

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

O Gabinete Regionalizado instalado no Corpo de Bombeiro de Torres integrou ação coordenada pela Defesa Civil estadual. Foto: Paulo Garcia/Ascom PGE O Gabinete Regionalizado instalado no Corpo de Bombeiro de Torres integrou ação coordenada pela Defesa Civil estadual. (Foto: Paulo Garcia/Ascom PGE) Foto: Paulo Garcia/Ascom PGE

Com previsão de alto volume de chuvas para o fim de semana, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul manteve equipes em alerta no Litoral Norte do Estado. Entre a noite de sábado (28) e a manhã de domingo (29), um efetivo de 145 pessoas, entre civis e militares, atuou no monitoramento de 21 municípios da região. A ação foi coordenada por um gabinete de crise instalado provisoriamente no quartel do Corpo de Bombeiros de Torres.

Durante o período de maior instabilidade, não foram registradas ocorrências graves, segundo a Defesa Civil estadual. Nenhuma pessoa ficou desalojada ou desabrigada, e também não houve danos a estruturas públicas ou privadas.

A operação contou com o apoio de 57 viaturas e 26 embarcações, utilizadas para o deslocamento de equipes e possíveis ações de resgate. A estratégia se concentrou na prevenção e no acompanhamento de áreas consideradas de risco, com base em mapeamentos prévios realizados pelo órgão estadual.

De acordo com o tenente-coronel Rodrigo Canci Pierosan, responsável pela coordenação local, o trabalho envolveu contato direto com coordenadorias municipais, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. “Estivemos monitorando para antecipar possíveis respostas e manter a população informada em tempo real”, afirmou.

As chuvas foram absorvidas pelo solo sem causar alagamentos significativos. A única alteração relevante foi o aumento do nível do rio Depósito, no município de Três Forquilhas, que cobriu um acesso secundário, mas não afetou o trânsito na região.

Equipes também visitaram presencialmente cidades como Terra de Areia, Itati, Caraá e Três Forquilhas, avaliando as condições locais e a estrutura dos abrigos. As visitas integraram o protocolo de prevenção e vistoria em pontos considerados vulneráveis a deslizamentos ou inundações.

Com a melhora nas condições climáticas, o gabinete de crise foi desmobilizado no fim da manhã de domingo. No entanto, as equipes seguem mobilizadas para novos acompanhamentos em caso de necessidade.

