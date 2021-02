Esporte Sem vencer em 2021 e despencando da primeira para a quarta posição em janeiro, o São Paulo demite o técnico Diniz e terminará a temporada com um interino

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

A ideia de demitir Diniz já havia sido discutida pelo menos duas vezes nas últimas semanas. (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Sem vencer em 2021 e despencando da primeira para a quarta posição em janeiro, o São Paulo decidiu demitir o técnico Fernando Diniz e deve terminar a temporada com um treinador interino. As informações são da ESPN Brasil, apuração dos jornalistas Eduardo Affonso e André Plihal.

De acordo com os repórteres, a decisão de encerrar o trabalho de 16 meses foi tomada após reunião logo na manhã desta segunda, dia seguinte à derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO.

A ideia de demitir Diniz já havia sido discutida pelo menos duas vezes nas últimas semanas. Na primeira delas, após goleada história sofrida para o Internacional no Morumbi, jogo que tirou o time tricolor da liderança, a direção de futebol decidiu dar “uma nova chance” ao treinador para tentar uma reação. Na semana passada, após empate contra o Coritiba, novamente no Morumbi, o presidente Júlio Casares também decidiu pela manutenção, esperando por uma vitória em Goiânia.

Em meio ao processo de escolha do novo técnico, o São Paulo terá o auxiliar fixo Marcos Vizolli como interino. A cinco rodadas do fim do Brasileirão, o clube não põe um prazo para fechar com um técnico.

Nome de Miguel Ramírez

O São Paulo aprova o nome de Miguel Ángel Ramírez como novo técnico na vaga do demitido Fernando Diniz. O nome do treinador ex-Independiente Del Valle largaria na frente em uma disputa pelo cargo, mas o clube trabalha com a informação de que o espanhol está acertado no Internacional.

Em condições normais, Ramírez pularia um estágio à frente dos nomes que estão sendo observados. Isso porque ele havia sido analisado e aprovado durante a campanha eleitoral pela chapa de Julio Casares, ainda em 2020, quando, inclusive, houve conversas pelo técnico espanhol.

No entanto, o acerto com o Inter é um entrave. Diante disso, o São Paulo vai avaliar sete ou oito outros técnicos, mas não há nos bastidores a sinalização de um favorito entre eles. Os nomes são mantidos em sigilo para evitar obstáculos nas negociações.

“Escolha de técnico é profissional, quem deve definir é a área. Inclusive com integração. Cabe aos profissionais discutirem o melhor técnico e que atenda o DNA do São Paulo, de competição, clube comprometido com resultado e vitória. Todos nós teremos metas, inclusive o técnico, terá de ter compromisso com resultado. A escolha virá do coordenador, o Muricy, do Belmonte, do Biasoto, do Rui Costa que está chegando, e aí a decisão em cima de princípios, processos e procedimentos. Temos de mudar procedimentos. É o que dizia na campanha e é o que no 31º dia de gestão digo que vamos fazer”, disse o presidente Julio Casares.

No Colorado, Ramírez virou nome de consenso entre os dois candidatos ao segundo turno das eleições também ainda em 2020. O presidente Alessandro Barcellos havia iniciado conversas com o técnico duas semanas antes de ser eleito para o cargo.

Ramírez e Inter têm um acerto de palavra para o treinador assumir o clube a partir de fevereiro. O espanhol terá contrato de dois anos com o clube e comissão técnica com mais três profissionais.

Oficialmente, a diretoria colorada não admite qualquer acordo com o técnico espanhol e reitera que o treinador do Inter hoje é Abel Braga e que o foco total recai sobre a briga pelo título. Mas muito antes da liderança isolada no Brasileirão, Ramírez já fazia até planos para as categorias de base do clube.

