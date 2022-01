Brasil Sem verba, Brasil ficará sem dados sobre o desmatamento no Cerrado a partir de abril

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Por falta de verba, Inpe desmobilizou equipe de monitoramento do Cerrado e dados sobre o bioma devem ser mantidos até abril Foto: SEMAD/MG

O Brasil vai ficar sem referências sobre os dados de desmatamento no Cerrado a partir de abril. Por falta de verba, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) desmobilizou a equipe de pesquisadores focados no monitoramento do bioma, e os dados devem ser mantidos até abril. Depois disso, o projeto vai ser descontinuado.

O monitoramento é essencial para a tomada de ações na preservação do bioma. “É um projeto importante para acompanhar a questão hídrica, a agricultura. É um projeto de baixo custo se comparado ao valor que esses dados têm para o mercado, mas não temos investimento”, afirma Cláudio Almeida, coordenador do programa de monitoramento da Amazônia e demais biomas.

De acordo com o Inpe, a verba que mantinha a equipe de monitoramento do Cerrado se encerrou em 31 de dezembro, mas o órgão não tem orçamento para continuidade do programa. Para manter a equipe e o projeto de pé seriam necessários R$ 2,5 milhões ao ano.

Segundo o balanço mais recente divulgado pelo Inpe, divulgado em dezembro, o desmatamento no Cerrado aumentou 7,9% entre agosto de 2020 e julho de 2021, alcançando a marca de 8.531 km². A extensão corresponde a cinco vezes a cidade de São Paulo.

Financiamento

Desde 2016, o monitoramento era feito com financiamento do FIP (Forest Investment Program), administrado pelo Banco Mundial. A verba de US$ 9 milhões era dividida entre o Inpe, para a pesquisa, e outras duas universidades. Em 31 de dezembro, o financiamento se esgotou.

“Nós conseguimos organizar um excedente de orçamento para manter o monitoramento até abril, mas já não temos mais recursos. Manteremos até abril com muito menos que o necessário”, afirma Almeida.

Segundo Almeida, são necessárias 20 pessoas para manter o projeto. Desde 2017, a equipe faz monitoramento diário e balanços anuais sobre o Cerrado com uso do Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite) e do Sistema de Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo Real).

Importância do Cerrado

O Cerrado concentra oito nascentes das 12 bacias importantes para o consumo de água e geração de energia no país. É um bioma importante para a distribuição de água no Brasil. Por ter o solo mais alto, absorve a umidade e leva água para 8 das 12 bacias importantes para o consumo de água e geração de energia no País.

