Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

A projeção do Laçador e do mapa do RS em 3D ocupa 67m largura x 65m altura da fachada em frente à Praça da Alfândega e pode ser vista das 19h30min às 22h. Foto: Tiago Antoniazzi/Divulgação A projeção do Laçador em 3D ocupa 67m largura x 65m altura da fachada em frente à Praça da Alfândega e pode ser vista das 19h30min às 22h. (Foto: Crédito Tiago Antoniazzi/Divulgação) Foto: Tiago Antoniazzi/Divulgação

Uma iniciativa inédita que usa como palco as faces do edifício-sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, no coração do Centro Histórico, pode ser vista até este domingo (9). O mapping, idealizado pela agência It! Experience em parceria com o Banrisul, foi muito além das tradicionais referências natalinas e alusivas à virada do ano.

No período inicial, a partir de 15 de dezembro, houve show de laser com utilização de contornos do mapa do RS e do Laçador, estátua icônica a todos os gaúchos. “Nossa proposta foi de valorizar o Rio Grande do Sul e as pessoas que fazem este Estado ao iniciar o novo ciclo. E é também uma forma de deixar o Centro Histórico ainda mais interessante para as pessoas”, afirma a diretora-geral da It, Manuela Caringi.

A projeção mapeada em 3D ocupa 67m largura x 65m altura da fachada em frente à Praça da Alfândega e pode ser vista das 19h30min às 22h. As quatro faces do prédio também receberam iluminação especial.

