Semana da Inovação na Educação em Porto Alegre aproxima jovens do empreendedorismo e da economia criativa

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Evento aconteceu paralelamente ao South Summit Brasil e aproximou a juventude gaúcha do empreendedorismo e da economia criativa.

Com a intenção de aproximar os jovens do mundo do empreendedorismo e da cultura de economia criativa, a Junior Achievement e o Governo do RS, por meio das secretarias da Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) e da Educação (Seduc), promoveram a Semana da Inovação na Educação, concomitantemente ao South Summit Brasil, em Porto Alegre.

Mais de 100 estudantes e egressos do ensino médio de escolas públicas do estado foram diretamente beneficiados pela iniciativa, que ocorreu no Tecnopuc, parque de inovação da Pontifícia Universidade Católica (PUCRS), e contou com dois eventos: o Innovation Camp e o Hackatchê.

O objetivo dos dois eventos foi fomentar o pensamento criativo e inovador, trabalhar na solução de problemas e preparar os jovens para o mercado de trabalho, além de proporcionar aos estudantes vencedores do Hackatchê e todos os estudantes do Innovation Camp a visita ao South Summit Brasil de forma gratuita.

Para a diretora da Junior Achievement do RS, Aline Néglia, foi uma honra estar junto ao Governo do estado nesta jornada que apresenta aos jovens habilidades necessárias para construção de carreiras na nova economia. “Estamos cientes de que participando ativamente no processo de educação empreendedora de estudantes em diferentes municípios do estado, estamos criando, no presente, o Rio Grande do Sul do futuro”.

O secretário da SICT ressaltou: “O Rio Grande do Sul é um estado que cultiva talentos, mas não tem trabalhado para retê-los. Queremos fomentar o espírito inovador e empreendedor nos estudantes e mostrar que eles são peça fundamental no ecossistema de inovação do RS”.

“Estamos vivendo transformações profundas na educação. Diferentes formas de convivência, de relacionamento e as novas tecnologias, aceleradas no período da pandemia, exigem uma adaptação de todos os envolvidos na educação”, destacou a secretária da educação, Raquel Teixeira.

Innovation Camp

Visando o público de jovens egressos do ensino médio que ainda não trabalham, o Innovation Camp fomentou a busca de soluções inovadoras. O objetivo do Innovation Camp foi que os estudantes, organizados em equipes, encontrassem soluções inovadoras para um desafio proposto. Durante o processo, os alunos contaram com a ajuda de mentores e voluntários. Além disso, eles participaram de workshops voltados para a preparação ao mercado de trabalho e Economia Criativa.

Os alunos que participaram são provenientes de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Viamão, Gravataí, Alvorada e Ivoti, onde a Junior Achievement já realiza projetos voltados à inserção, qualificação e preparação de jovens para o mercado de trabalho.

Hackatchê

No Hackatchê, evento voltado à criação de soluções inovadoras, os estudantes receberam o desafio de apresentar soluções tecnológicas para os problemas e desafios relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). As equipes finalistas são de São Leopoldo, Carlos Barbosa, Viamão, Sinimbu, São Miguel das Missões e Itaqui.

