Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Presidente (E) abriu a coletiva de apresentação do novo Diretor Técnico (C). (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

A semana do Inter começou com estreia na temporada. Na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio, o novo diretor técnico Paulo Autuori foi apresentado pelo comando do clube e já deu início aos trabalhos. “Quero agradecer a maneira como fui e estou sendo recebido por todos neste clube”, falou Autuori na sua chegada.

Aos 65 anos, Paulo Autuori foi anunciado no dia 1°, mas concedeu sua primeira entrevista de retorno ao Beira-Rio exatamente na data em que o Inter completa 113 anos de história. Coube ao presidente do clube colorado, Alessandro Barcellos, dar as boas-vindas e felicitar os colorados.

“É disso que se trata esse momento. De saudar a história e de nos colocar em dois grandes desafios a curto prazo. Para isso, temos feito algumas correções e avaliações, e hoje é um ponto importante. O Autuori vem cumprir uma função que é nova no futebol brasileiro. Que poucos exercem, e ainda menos com a maestria que ele desempenha”, disse o dirigente.

A outra estreia na semana é o compromisso desta quarta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), contra o 9 de Octubre, no estádio Jocay em Manta (Equador). É o primeiro duelo da Copa Sul-Americana. Os colorados estão no grupo B da competição, que além do time equatoriano, também fazem parte o Guaireña, do Paraguai, e o Independiente Medellín, da Colômbia.

O último treino em Porto Alegre, antes da viagem para a cidade de Manta, aconteceu na manhã desta segunda-feira (4), no CT Parque Gigante. O treinador Alexander Medina comandou atividades táticas no gramado, projetando o time e ajustando os últimos detalhes antes da partida para o Equador.

A delegação colorada embarcou para a cidade equatoriana no início da tarde desta segunda, em uma viagem com previsão de 10 horas de duração. Nesta terça-feira (5), o grupo deve fazer um treinamento em solo equatoriano, encerrando a preparação para o jogo do campeonato continental.

