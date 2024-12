Rio Grande do Sul Semana do Réveillon deve movimentar quase 2 milhões de veículos pelas rodovias do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Fluxo se intensifica já a partir desta quinta-feira, chegando a superar os 100 mil motoristas na volta do dia 2 de janeiro Foto: CCR ViaSul Fluxo se intensifica já a partir do dia 26, chegando a superar os 100 mil motoristas na volta do dia 2 de janeiro Foto: CCR ViaSul

Após passado o movimento do período do Natal, a concessionária CCR ViaSul divulgou a estimativa do movimento previsto para o período do Réveillon, entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

Ao longo dos seis dias a Concessionária deverão ser quase 2 milhões de veículos utilizando alguma das quatro rodovias administradas pela empresa (BRs 101, 386, 448 e Freeway). Deste total, quase 700 mil são aguardados só na Freeway.

No sentido ao litoral norte gaúcho, quase 60 mil motoristas são esperados nesta quinta-feira, enquanto outros 79 mil devem passar na sexta-feira (27). O fluxo segue intenso no sábado (28) com leve redução para 72 mil condutores.

De domingo a terça (29, 30 e 31) o volume diário fica pouco acima dos 32 mil automóveis, seguindo em diminuição na quarta e quinta (1 e 2), com 19 e 31 mil carros, respectivamente.

Para a volta, no sentido capital, fluxo já começa acentuado na quarta (1º) com, aproximadamente, 85 mil veículos. Na quinta-feira (02) deve ser registrado o recorde de passagens no período de final de ano com mais de 100 mil motoristas retornando para a região metropolitana.

Pela BR-386 o trânsito também terá aumento. Segundo o estudo da Concessionária, serão quase 210 mil veículos entre os dias 26/12 e 02/01, com maior movimento em direção à Porto alegre com pouco mais de 108 mil motoristas, dos quais o maior índice deve ser registrado na quinta-feira (26), com cerca de 22 mil automóveis.

Melhores horários

Quando a possível, a Concessionária reforça aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Durante os seis dias, o tráfego estará bem intenso ao longo de todo o dia. Assim, a orientação da empresa é de que motoristas utilizem a rodovia antes das 6h e após as 19h entre os dias 26 e 29 (quinta a domingo). Já nos dias 30 e 31 (segunda e terça) melhores horários são após o meio-dia.

