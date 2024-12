Economia Exportação de trigo do Brasil crescerá em 2024

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Enquanto as exportações de trigo do Brasil deverão ter alta no ano, as importações brasileiras do cereal caminham para um salto em 2024 Foto: Divulgação/Emater . (Foto: Divulgação/Emater) Foto: Divulgação/Emater

A exportação de trigo do Brasil deverá fechar 2024 com aumento de pouco mais de 200 mil toneladas na comparação com 2023, para 2,7 milhões de toneladas, de acordo com dados da Anec (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais), divulgados nesta quinta-feira (26).

Os embarques em dezembro foram estimados em 436 mil toneladas, com queda de 24 mil toneladas ante o mesmo mês do ano passado.

Enquanto as exportações de trigo do Brasil deverão ter alta no ano, as importações brasileiras do cereal caminham para um salto em 2024, tendo avançado mais de 60% de janeiro a novembro, para mais de 6 milhões de toneladas, segundo dados governamentais.

Já a exportação de farelo de soja do Brasil deverá somar um recorde de mais de 23,1 milhões de toneladas, conforme sinalizado anteriormente, versus 22,35 milhões de toneladas em 2023, segundo a Anec. Os embarques em dezembro foram previstos em 2,1 milhões de toneladas.

A exportação de soja do Brasil foi estimada em 1,62 milhão de toneladas em dezembro, estável ante a projeção da semana anterior, mas com queda de mais de 2 milhões de toneladas na comparação anual, apontou relatório da Anec.

Com uma safra menor, o Brasil deverá fechar 2024 exportando 97,5 milhões de toneladas, versus um recorde de mais de 101 milhões em 2023.

A estimativa de exportação de milho brasileiro em dezembro também foi mantida em 4,1 milhões de toneladas, abaixo das 6,5 milhões do mesmo mês do ano passado, o que levará o país a embarcar em 2024 completo 38,3 milhões de toneladas, contra máxima histórica de 55,6 milhões em 2023.

