Semana dos 250 anos de Porto Alegre será repleta de eventos comemorativos

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Show de Maria Rita, que é filha da portoalegrense Elis Regina, será atração principal do Baile da Cidade. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A partir desta quarta-feira (23), terão início os eventos da semana do aniversário de 250 anos de Porto Alegre. O período será marcado por diversas atrações promovidas ou realizadas com o apoio da prefeitura da Capital.

A programação completa pode ser conferida no site poa250anos.com.br.

Principais eventos

Quarta (23)

— Concerto Especial 250 anos no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) com a Orquestra de Câmara, às 18h30.

Quinta (24)

— Recital da Fasc com Orquestra Jovem do RS e parceiros, das 19h às 20h, no Multipalco Theatro São Pedro.

Sexta (25)

— Homenagem aos ex-prefeitos de Porto Alegre no Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10), com a participação da Banda Municipal. Todos os ex-prefeitos de Porto Alegre receberão uma medalha dos 250 anos da cidade. O evento está marcado para às 10h30.

— Almoço no Mercado Público (Largo Glênio Peres) oferecido pelos mercadeiros, a partir das 12h. Será servida uma paella campeira para 500 pessoas no Bará do Mercado.

— Descerramento de placa em homenagem aos Açorianos na Praça Brigadeiro Sampaio (Rua Gen. Portinho).

Uma placa em homenagem à imigração Açoriana será instalada, às 16h30, na primeira praça de Porto Alegre, a Brigadeiro Sampaio, no Centro da Capital. O presidente dos Açores estará presente para a homenagem que marca os 250 anos da chegada dos casais açorianos na Capital.

— Às 18h, apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre, marcando a reabertura oficial do Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307) e da Sala Álvaro Moreira.

A Banda Municipal de Porto Alegre traz um repertorio instrumental de clássicos nacionais e internacionais. O grupo musical é patrimônio da capital gaúcha e teve sua primeira formação no ano de 1925.

— Realizado no Parque Farroupilha (Redenção), em frente ao espelho d’água, o baile de debutantes será a oportunidade de 250 meninas de 15 anos terem um momento marcante nas suas vidas. Os vestidos foram todos doados através de uma campanha beneficente. As jovens serão recebidas e escoltadas por cadetes do Colégio Militar, alunos do Colégio Tiradentes, do Colégio Militar e do CPOR da Capital. O evento ocorrerá às 19h30.

Sábado (26)

— Missa Oficial dos 250 anos de Porto Alegre na Catedral Metropolitana (Rua Duque de Caxias, 1.047), com o Arcebispo Metropolitano Dom Jaime Spengler, a partir das 9h.

— Solenidade de entrega do Paço Municipal para a Secretaria da Cultura, apresentações musicais e bolo comemorativo no Largo Glênio Peres. Na ocasião, o Paço Municipal se tornará um legado cultural para a cidade. Uma placa marcando a data será inaugurada, além da abertura de uma exposição especial na Sala Aldo Locatelli. A partir de então, o Paço vai se chamar Museu de Arte de Porto Alegre.

— O Baile da Cidade, no Parque Farroupilha, terá grandes atrações, com destaque para o show nacional de Maria Rita. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas participem da festa. O início será às 17h.

Domingo (27)

— Largada da 18ª Corrida de Aniversário – Edição especial 250 anos de Porto Alegre – Largo Glênio Peres, às 8h. Para participar deve ser realizada inscrição por meio do site do SescRS.

Terça (29)

— Apresentação da Esquadrilha da Fumaça na Orla do Guaíba, próximo a Usina do Gasômetro. O Esquadrão de Demonstração Aérea, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça e integrante da Força Aérea Brasileira (FAB), fará uma apresentação especial na Capital, a partir das 16h30.

Quarta (30)

— Bênção inter-religiosa para Porto Alegre na Redenção, às 12h.

Sexta (1º)

— A tradicional Descida da Borges (esquina da avenidas Salgado Filho com Borges de Medeiros, Centro Histórico) com as escolas de samba da Capital, que antecede os desfiles de Carnaval será realizada a partir das 18h30. O evento terá a entrega da Chave da Cidade para o Rei Momo e sua corte.

A prefeitura ressalta que todos os eventos divulgados são públicos. Em alguns locais, em razão da capacidade, há restrição no número de pessoas.

