20 de março de 2022

Alterações entram em vigor nesta segunda-feira.

Acompanhando o aumento da demanda por transporte coletivo em Porto Alegre, a partir desta segunda-feira (21) será ampliado o número de viagens diárias em 19 linhas de ônibus. Já outras três terão a tabela horária readequada, incluindo T2A e C80 (Circular Zona Sul). As alterações estão detalhadas no noticiário do site prefeitura.poa.br.

Confira, a seguir, um resumo da nova configuração de horários e itinerários (que contempla principalmente as Zonas Sul e Norte da capital gáucha), conforme anunciado pela administração municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPT).

– Linha 250/1 de Maio – Oferta de 26 viagens por dia, sendo 13 por sentido. Sentido bairro ao Centro: viagem das 17h40 passa a ser 17h50. Sentido Centro ao bairro: viagem das 17h50 passa a ser 18h20.

– Linha 171/Ponta Grossa – Ampliação de sete viagens por dia, passando de 81 para 88, sendo 43 bairro ao Centro e 45 Centro ao bairro. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 5h e último horário saindo do bairro às 19h40.

– Linha 184/Juca Batista – Ampliação de 59 viagens por dia, passando de 86 para 145, sendo 73 bairro ao Centro e 72 Centro ao bairro. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde e entrepico e antecipação do horário de início da linha. Primeiro horário saindo do bairro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 22h20.

– Linha 253/Renascença – Ampliação de oito viagens por dia, passando de 42 para 50, sendo 25 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde e entrepico. Primeiro horário saindo do bairro às 5h50 e último horário saindo do bairro às 18h26.

– Linha 2541/Embratel – Canudos – Cascatinha – Ampliação de nove viagens por dia, passando de 86 para 145, sendo 16 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 5h55 e último horário saindo do bairro às 17h30. Primeiro horário saindo do Centro às 6h30 e último horário saindo do Centro às 18h05.

– Linhas 281/Campo Novo, 2811/Campo Novo/Morro Agudo, 2812/Campo Novo/Gedeon Leite e R81/Rápida Campo Novo – Ampliação de nove viagens por dia no conjunto de linhas, passando de 90 para 99, sendo 50 sentido bairro ao Centro e 49 no sentido Centro ao bairro.

– Linha 718/Ilha da Pintada – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 80 para 81, sendo 40 bairro ao Centro e 41 Centro ao bairro. Ampliação de viagens no pico da tarde no sentido Centro ao bairro com a inclusão de novo horário às 19h10. Primeiro horário saindo do bairro às 5h e último horário saindo do bairro às 21h40.

– Linha 286 Belém Velho/Cristal/UFRGS – Ampliação de 13 viagens por dia, passando de 59 para 72, sendo 36 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde, entrepico e horário de funcionamento da linha. Primeiro horário saindo da UFRGS às 5h40 e último horário saindo da UFRGS às 22h15.

– Linha T4/Transversal – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 174 para 176, sendo 84 sentido Norte-Sul e 92 sentido Sul-Norte. Ampliação de viagens noturnas. Primeiro horário saindo do sentido Norte-Sul às 5h20 e último horário às 23h45.

Zona Norte

– Linha 620 Iguatemi/Vila Jardim – Ampliação de quatro viagens por dia, passando de 28 para 32, sendo 16 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 6h05 e último horário saindo do bairro às 21h45. Primeiro horário saindo do Centro às 6h46 e último horário saindo do Centro às 22h55.

– Linha 652/Hospital – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 68 para 74, sendo 37 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde, entrepico e horário de funcionamento da linha. Primeiro horário saindo do bairro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 22h10.

– Linha 654/Educandário Petrópolis – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 28 para 30, sendo 15 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã. Primeiro horário saindo do bairro às 6h e último horário saindo do bairro às 21h40.

– Linhas 429/Protásio/Iguatemi/Vila Ingá, 4291/Protásio/Iguatemi /Cananeia e 4292 Protásio/Iguatemi/Dez de Maio – Ampliação de oito viagens por dia no conjunto de linhas, passando de 64 para 72, sendo 36 por sentido.

– Linhas A971/Alimentadora Jardim Protásio Alves/Escolar e A974/Alimentadora Jardim Protásio Alves/Alzira Rosa – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 44 para 45 viagens no conjunto de linhas. Inclusão do horário das 7h10 na linha A971.

(Marcello Campos)

