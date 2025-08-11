Porto Alegre Semana em Porto Alegre terá céu claro e chuva no próximo domingo

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

O tempo permanecerá seco até sábado, com mudança significativa no domingo, quando há previsão de chuva moderada Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Porto Alegre terá uma semana predominantemente estável entre os dias 11 e 17 de agosto, com temperaturas variando entre 8°C e 21°C. O tempo permanecerá seco até sábado, com mudança significativa no domingo, quando há previsão de chuva moderada.

Terça-feira, 12 de agosto:

O dia será de céu claro, com temperatura mínima de 9°C e máxima de 20°C. A sensação térmica oscilará entre 10°C e 17°C. A umidade do ar será de 50% e os ventos terão velocidade de 1,51 m/s. O índice UV permanecerá moderado em 4,49.

Quarta-feira, 13 de agosto:

Na quarta-feira, o dia começará com céu claro, passando a parcialmente nublado. As temperaturas variarão entre 11°C e 21°C, com sensação térmica entre 11°C e 19°C. A umidade do ar aumentará para 59% e os ventos se intensificarão para 5,33 m/s. O índice UV será de 4,68.

Quinta-feira, 14 de agosto:

O céu permanecerá parcialmente nublado durante todo o dia. A temperatura apresentará mínima de 10°C e máxima de 15°C, com sensação térmica entre 9°C e 13°C. A umidade relativa do ar chegará a 63% e os ventos soprarão a 3,79 m/s. O índice UV será de 4,66.

Sexta-feira, 15 de agosto:

A sexta-feira iniciará com céu parcialmente nublado, mas apresentará abertura ao longo do dia. As temperaturas ficarão entre 11°C e 19°C, com sensação térmica variando de 11°C a 17°C. A umidade do ar cairá para 49% e os ventos atingirão 5,69 m/s. O índice UV será baixo, em 1,34.

Sábado, 16 de agosto:

O sábado terá céu parcialmente nublado com períodos de abertura. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 21°C, com sensação térmica entre 11°C e 19°C. A umidade do ar ficará em 52% e os ventos soprarão a 4,96 m/s. O índice UV será baixo, em 2,0.

Domingo, 17 de agosto:

O domingo começará parcialmente nublado, evoluindo para chuva moderada. As temperaturas oscilarão entre 14°C e 17°C, com sensação térmica entre 13°C e 16°C. A umidade do ar aumentará para 77% e os ventos diminuirão para 2,7 m/s. Há 100% de probabilidade de chuva, com volume previsto de 12,24 mm. O índice UV será baixo, em 2,0.

