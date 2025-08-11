Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Derrota para o lanterna Sport no Brasileirão expõe limites e incertezas no comando de Mano Menezes

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Apesar do apoio da diretoria, Mano Menezes admite que pode pedir demissão se a equipe não reagir

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Apesar do apoio da diretoria, Mano Menezes admite que pode pedir demissão se a equipe não reagir. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a diretoria tricolor decidiu manter Mano Menezes no comando técnico da equipe. O revés, válido pela 19ª rodada da competição, intensificou a pressão sobre o treinador, que foi respaldado publicamente pelo vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, em entrevista coletiva conjunta.

“A gente não muda em função de estarmos presenciando todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram. Mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior do que está hoje com a mesma comissão técnica. A gente tem a certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa”, afirmou Rossato.

Apesar do apoio da diretoria, Mano Menezes foi direto ao reconhecer a má fase e não descartou a possibilidade de pedir demissão caso o desempenho não melhore rapidamente. Em tom sincero e emocional, o treinador revelou estar vivendo um dos momentos mais difíceis de sua carreira.

“Mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite para mim. Mesmo que o torcedor tenha carinho comigo, respeito, as coisas não podem continuar assim como estão, senão teremos um final muito melancólico, muito triste”, declarou.

Mano avaliou que, após um início promissor, o trabalho à frente do Grêmio estagnou. Segundo ele, o time atualmente não consegue atacar nem defender com eficiência, o que compromete a competitividade da equipe. O treinador prometeu rever conceitos e buscar, acima de tudo, recuperar a solidez defensiva — marca registrada de seus trabalhos anteriores.

Com a derrota, o Grêmio encerra o primeiro turno do Brasileirão em uma posição desconfortável: ocupa o 15º lugar, com apenas quatro pontos de vantagem sobre o Vasco da Gama, que está na 17ª colocação e ainda tem um jogo a menos. A distância em relação aos objetivos traçados no início da temporada é evidente, e o revés diante do lanterna acendeu o sinal de alerta entre torcedores e dirigentes, que agora exigem uma reação imediata.

A manutenção de Mano Menezes no cargo representa uma aposta da diretoria na continuidade do projeto, mas o próprio treinador deixou claro que o tempo é curto e os resultados precisam aparecer. O próximo jogo será decisivo não apenas para a tabela, mas para o futuro do comando técnico.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Semana em Porto Alegre terá céu claro e chuva no próximo domingo
INSS diz que o governo federal já devolveu R$ 1 bilhão a aposentados que foram vítimas de descontos ilegais
https://www.osul.com.br/derrota-para-o-lanterna-sport-no-brasileirao-expoe-limites-e-incertezas-no-comando-de-mano-menezes/ Derrota para o lanterna Sport no Brasileirão expõe limites e incertezas no comando de Mano Menezes 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que a Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Mundo Presidente da Ucrânia acusa a Rússia de não se preparar para paz e de deslocar tropas
Esporte Dirigentes se reúnem no Rio de Janeiro para discutir implantação de Fair Play Financeiro
Esporte Carolana pede ano sabático e fica fora da Seleção Brasileira para o Mundial
Economia Ministro da Fazenda afirma que a reunião com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos foi cancelada
Política Câmara dos Deputados pode pautar projeto contra “adultização” de crianças nas redes sociais
Mundo Presidente dos Estados Unidos aciona as tropas da Guarda Nacional e assume a segurança de Washington
Esporte Gauchão Série A2: Inter-SM e Novo Hamburgo vencem e ficam perto do acesso à elite
Inter Explosão de talento: Ricardo Mathias brilha no ataque do Inter
Esporte Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo
Pode te interessar

Grêmio Grêmio cai diante do lanterna e entrega a primeira vitória ao adversário dentro da Arena pelo Brasileirão

Grêmio Na Arena, Grêmio perde de 1 a 0 para o Sport pela 19ª rodada do Brasileirão

Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio Grêmio vence o Juventude por 4 a 1 e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Sub-15