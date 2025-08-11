Grêmio Derrota para o lanterna Sport no Brasileirão expõe limites e incertezas no comando de Mano Menezes

Apesar do apoio da diretoria, Mano Menezes admite que pode pedir demissão se a equipe não reagir

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a diretoria tricolor decidiu manter Mano Menezes no comando técnico da equipe. O revés, válido pela 19ª rodada da competição, intensificou a pressão sobre o treinador, que foi respaldado publicamente pelo vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, em entrevista coletiva conjunta.

“A gente não muda em função de estarmos presenciando todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram. Mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior do que está hoje com a mesma comissão técnica. A gente tem a certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa”, afirmou Rossato.

Apesar do apoio da diretoria, Mano Menezes foi direto ao reconhecer a má fase e não descartou a possibilidade de pedir demissão caso o desempenho não melhore rapidamente. Em tom sincero e emocional, o treinador revelou estar vivendo um dos momentos mais difíceis de sua carreira.

“Mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite para mim. Mesmo que o torcedor tenha carinho comigo, respeito, as coisas não podem continuar assim como estão, senão teremos um final muito melancólico, muito triste”, declarou.

Mano avaliou que, após um início promissor, o trabalho à frente do Grêmio estagnou. Segundo ele, o time atualmente não consegue atacar nem defender com eficiência, o que compromete a competitividade da equipe. O treinador prometeu rever conceitos e buscar, acima de tudo, recuperar a solidez defensiva — marca registrada de seus trabalhos anteriores.

Com a derrota, o Grêmio encerra o primeiro turno do Brasileirão em uma posição desconfortável: ocupa o 15º lugar, com apenas quatro pontos de vantagem sobre o Vasco da Gama, que está na 17ª colocação e ainda tem um jogo a menos. A distância em relação aos objetivos traçados no início da temporada é evidente, e o revés diante do lanterna acendeu o sinal de alerta entre torcedores e dirigentes, que agora exigem uma reação imediata.

A manutenção de Mano Menezes no cargo representa uma aposta da diretoria na continuidade do projeto, mas o próprio treinador deixou claro que o tempo é curto e os resultados precisam aparecer. O próximo jogo será decisivo não apenas para a tabela, mas para o futuro do comando técnico.

