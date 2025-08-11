Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil INSS diz que o governo federal já devolveu R$ 1 bilhão a aposentados que foram vítimas de descontos ilegais

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Segundo o INSS, os valores foram pagos de forma integral, corrigidos pela inflação, diretamente na conta em que o aposentado ou pensionista recebem o benefício

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou nesta segunda-feira (11) que o governo já devolveu R$ 1,084 bilhão a cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos não autorizados no esquema de fraudes realizado por entidades associativas.

Segundo o INSS, os valores foram pagos de forma integral, corrigidos pela inflação, diretamente na conta em que o aposentado ou pensionista recebem o benefício. Em julho, o presidente Lula assinou uma medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 3,3 bilhões para possibilitar o pagamento imediato de vítimas do esquema fraudulento.

De acordo com o governo, a AGU (Advocacia-Geral da União) já conseguiu na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em bens e ativos de associações, empresas e pessoas que são investigadas por ilegalidades contra aposentados e pensionistas.

Como acompanhar o meu pedido de reembolso?

Para aqueles que reconheceram um desconto indevido e entraram em contato com o INSS, é possível acompanhar o pedido pelo aplicativo ou site do Instituto.

Como saber se eu fui vítima da fraude do INSS?

O usuário deve baixar o app e procurar pelo sino na parte superior. Ao clicar nele, o sistema vai exibir uma das duas notificações a seguir:

Se você não foi vítima da fraude: “Fique tranquilo, nenhum desconto foi feito em seu benefício! O governo federal descobriu a fraude dos descontos associativos não autorizados e seguirá trabalhando para proteger você e seu benefício!”; ou
Se você pode ter sido vítima da fraude: “Aviso importante para você. Foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135.”

Outro caminho é consultar o extrato do INSS, em que o aposentado ou pensionista pode verificar todas as retiradas dos seus benefícios, tanto de crédito consignado como de mensalidades associativas.

Pelo telefone 135: O beneficiário pode ligar para o canal telefônico oficial do INSS de segunda a sábado, das 7h às 22h. Segundo o instituto, para um atendimento mais rápido, os melhores horários para ligar são após as 16h e aos sábados.

