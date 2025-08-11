Segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025
Carlos Miguel tem contrato com o Nottingham Forest até 2028, mas já foi incluído na lista de dispensasFoto: Reprodução/Redes Sociais
Carlos Miguel, atualmente no Nottingham Forest, segue determinado a conquistar mais tempo de jogo e não descarta um retorno ao futebol brasileiro antes da disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.
O goleiro, que tem contrato com o clube inglês até meados de 2028, entrou na lista de dispensas do técnico Nuno Espírito Santo após solicitar à diretoria uma possível mudança de ares.
Entre os rumores de transferência, o Palmeiras aparece como um dos clubes interessados em reformular seu setor de goleiros. No entanto, apesar da especulação, o clube paulista não realizou qualquer contato com Carlos Miguel até o momento.
A diretoria alviverde segue atenta às oportunidades de mercado, mas a prioridade atual é encontrar um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros, e um reserva para Piquerez na lateral-esquerda, após a saída de Vanderlan para o Red Bull Bragantino.
A tendência é que o Palmeiras só busque um novo goleiro ao fim da temporada. Atualmente, Abel Ferreira conta com Weverton como titular, Marcelo Lomba — em fim de contrato — como reserva imediato, e Aranha, que assumiu a terceira posição após a saída de Mateusão para o Alverca, de Portugal.
Apesar de não descartar um retorno ao Brasil, Carlos Miguel mantém como prioridade permanecer nas principais ligas europeias, desde que receba mais oportunidades e minutos em campo. A decisão está diretamente ligada ao desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026. O goleiro acredita ter potencial para ocupar uma das três vagas na posição e entende que a frequência em campo será essencial para entrar no radar da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.
Carlos Miguel ganhou notoriedade ao assumir a titularidade do Corinthians após a saída de Cássio. Com boas atuações, tornou-se um dos líderes do elenco e referência técnica, o que despertou o interesse de clubes internacionais. A transferência para o Nottingham Forest foi vista como um passo importante rumo à Premier League, considerada a liga mais competitiva do mundo.
Agora, o desafio é encontrar um novo destino que ofereça o que ele mais busca: tempo de jogo e visibilidade para alcançar o sonho de disputar uma Copa do Mundo.