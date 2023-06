Acontece Semana Nacional do Meio Ambiente: PRF tem como missão a preservação dos recursos naturais

Data reafirma a importância do Estado e da sociedade na preservação da fauna e da flora brasileiras.

Começou nesta segunda-feira (5) e vai até a próxima sexta-feira (9) a Semana Nacional do Meio Ambiente. A data é utilizada para dar destaque a um tema que, ao longo dos anos, está mais presente na sociedade. A preservação dos recursos naturais e da biodiversidade.

A Semana Nacional do Meio Ambiente é uma das ações desenvolvidas pelo Brasil que integram o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pela Organização das Nações Unidas em 1972 e comemorado hoje. O objetivo da campanha este ano é conscientizar a população de todo o planeta sobre os prejuízos causados à natureza pela poluição plástica.

Integrante das forças de segurança e presente em estados com uma das maiores biodiversidades do planeta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) participa da campanha e tem, em seu plano estratégico, a missão de contribuir para a preservação do meio ambiente. A atuação é de forma preventiva – por meio da conscientização – e repressiva – com fiscalização, prisões e apreensões de materiais ilegais.

Ações da PRF

As ações de combate aos crimes ambientais envolvem:

– Extração ilegal de madeira e minérios;

– Fiscalização sobre excesso de emissão de poluentes pelos veículos;

– Tráfico de animais silvestres e exóticos;

– Transporte irregular de produtos perigosos.

A PRF atua na fiscalização nas rodovias federais e fora delas, em ações conjuntas com órgãos como o Ibama e a Polícia Federal. Uma das operações ocorre na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Nela, a PRF trabalha em cooperação com outros órgãos para combater o garimpo ilegal.

