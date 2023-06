Acontece Cerimônia de posse da nova presidência da Famurs será nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

A solenidade, que marca o início da gestão 2023/2024, ocorrerá na região central do estado. Foto: Guilherme Pedrotti Foto: Guilherme Pedrotti

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) realiza nesta terça-feira (6) a cerimônia de posse do Conselho de Administração para a gestão 2023/2024. Na oportunidade, o atual presidente e prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, passará o comando da entidade para o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi.

A solenidade será realizada durante o 41º Congresso dos Municípios do RS, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, às 17h, com a presença dos prefeitos eleitos para os Conselhos de Administração e Fiscal, do governador do Estado, Eduardo Leite, autoridades e deputados gaúchos. O evento também será transmitido pelo Facebook e canal no YouTube da entidade.

A indicação de Luciano Orsi obedece a um acordo firmado entre os partidos com mais prefeitos no estado. Estabelecido em 2005, o acerto determina o rodízio de legendas na direção da entidade entre 2021 e 2024. Como o Partido Democrático Trabalhista (PDT) foi o terceiro com maior número de prefeitos eleitos no RS em 2020, obteve o direito de escolher o presidente da Famurs em 2023. O próximo a indicar um nome será o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O Progressistas (PP) foi o primeiro a compor o rodízio, seguido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Na oportunidade, também serão empossados os prefeitos que assumirão como vice-presidentes da Federação. São eles: o prefeito de Tucunduva, Jonas Fernando Hauschild (PDT), o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda (PTB); o prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto de Freire Gonçalves (PP); o prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso (MDB); o prefeito de Mato Leitão, Carlos Alberto Bohn (PSDB); o prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Luis Massing (PT), e o prefeito de Vera Cruz, Gilson Adriano Becker (PSB).

Também será oficializado, durante a cerimônia, o Conselho Fiscal da Famurs. São titulares os prefeitos de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, que assume como presidente; o prefeito de Horizontina, Jones Jehn da Cunha e o prefeito de Inhacorá, Everaldo Bueno Rolim. Os suplentes do conselho são o prefeito de Mormaço, Rodrigo Jacoby Trindade; o prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Amadeo Battistella e o prefeito de Butiá, Daniel Pereira Almeida.

Nova presidência

Luciano Libório Baptista Orsi, 57 anos, é natural de Campo Bom. É professor de Educação Física, advogado e empresário do setor farmacêutico. Em 2012, foi candidato a vice-prefeito, mas não se elegeu. Em 2016 foi eleito prefeito e em 2020, reeleito. Premiado duas vezes como Prefeito Empreendedor, pelo Sebrae-RS, presidiu, por dois anos, a Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars), agora Vale Germânico (Amvag). Orsi é casado com Kátia Maria Palmeiro Orsi, tem quatro filhos – Vanessa, Ana, Luciano e Júlia – e uma neta.

Entre as bandeiras da gestão, Orsi quer desenvolver um trabalho de interiorização, em parceria com as 28 Associações de Municípios, visando promover os potenciais de cada região, considerando perfis e diferenças conceituais. Ao mesmo tempo, construir consensos em torno de pautas comuns, que envolvem as necessidades coletivas do municipalismo.

“Contem comigo, municípios do RS. Contem com o trabalho de Campo Bom, mas agora a serviço do Rio Grande. Que a gente possa, cada vez mais, estar unidos, buscando fazer com o que o nosso estado seja pujante e que os nossos municípios, com tantas demandas a atender, proporcionem a qualidade de vida que gostaríamos. Continuamos lutando, trabalhando cada vez mais, para que a gente possa honrar o nosso estado, os nossos municípios e, principalmente, a nossa história de vida a serviço dos munícipes gaúchos”, afirmou.

Orsi destacou que além de manter e fortalecer o trabalho de interiorização, pretende realizar uma gestão com olhar para a inovação nos municípios, desenvolvimento sustentável, e trabalhar com a pauta da educação empreendedora.

Inscrições abertas para o 41º Congresso de Municípios do RS em bit.ly/41CongressoMunicipios.

