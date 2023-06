Acontece CEEE Grupo Equatorial Energia abre inscrições para a Escola de Eletricistas 2023

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Programa de qualificação gratuita vai ampliar a oferta de cursos que visam formar profissionais para atuação no setor de distribuição de energia elétrica.

Com mais de 400 alunos formados no ano de 2022, nos estados de Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará e Piauí, o programa Escola de Eletricistas do Grupo Equatorial, que tem como objetivo a formação gratuita de pessoas para atuação no setor de distribuição de energia elétrica, estreia em 2023 no Rio Grande do Sul com novas oportunidades de qualificação profissional.

Na área de concessão da CEEE Grupo Equatorial, os cursos, ministrados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai), serão disponibilizados em Porto Alegre e em Pelotas. As inscrições serão realizadas na próxima segunda (5) e terça-feira (6).

Ao todo, 50 vagas serão ofertadas, sendo 25 na capital e 25 em Pelotas. A capacitação é direcionada para jovens e adultos maiores de 18 anos que possuam diploma de conclusão de ensino médio e carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B definitiva e dentro do prazo de validade. Neste ano, o Grupo Equatorial permanece com a oferta de 35% das vagas, preferencialmente, para mulheres, o que reforça, mais uma vez, o compromisso da concessionária com a garantia da representatividade feminina e igualdade de gênero nas operações do setor elétrico.

De acordo com o presidente da CEEE Grupo Equatorial Energia, Raimundo Barretto Bastos, a Escola de Eletricistas contribui para a transformação na vida das pessoas e impulsiona a geração de emprego e renda no estado. “Esse é um projeto que tem um impacto gigantesco nas operações do setor elétrico, pois é cada vez mais notória a necessidade de promover oportunidades de qualificação profissional para que as pessoas tenham chance de desenvolver o seu potencial, seja em qual área for”, afirma.

Mais informações também podem ser obtidas no site https://ceee.equatorialenergia.com.br.

O curso

A qualificação possui carga horária de 40 horas semanais, totalizando 480 horas do curso profissionalizante e 112 horas de curso comportamental, que visa apoiar o aluno no desenvolvimento de habilidades cognitivas como raciocínio lógico, comunicação, relacionamento interpessoal e estruturação do Projeto de Vida, ampliando a empregabilidade dos participantes. A duração aproximada do programa é de três meses e meio e, durante esse período, será ofertada uma ajuda de custo mensal para auxiliar o aluno na conclusão da formação.

Outra novidade é que a Escola de Eletricistas contará com a execução de aulas práticas que serão realizadas em Centros de Treinamento (CT’s) que possuem redes elétricas didáticas que foram especialmente construídas para o curso profissionalizante.

Etapas da seleção

O processo seletivo da Escola de Eletricistas 2023 será realizado em etapas, sendo todas de caráter eliminatório e/ou classificatório. A divulgação da lista de candidatos aptos para a realização da prova objetiva, tendo como critério o atendimento aos requisitos estabelecidos no Edital, será realizada no dia 7 de junho. A CEEE Grupo Equatorial Energia reforça que as inscrições poderão ser encerradas antes da data prevista, obedecendo o limite de 200 candidatos(as) por localidade.

