Por Marcelo Warth | 11 de junho de 2023

Nesta terça e quarta-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão provoca chuva em todo o Estado Foto: Fernando Dias/Seapi Nesta terça e quarta-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão provoca chuva em todo o Estado. (Foto: Fernando Dias/Seapi) Foto: Fernando Dias/Seapi

Esta semana será de chuva e frio no Rio Grande do Sul. O deslocamento de uma frente fria provocou precipitações em todo o Estado neste fim de semana, com temporais em algumas regiões.

A tendência para esta segunda-feira (12) é de que ocorram pancadas de chuva nas regiões Norte e Nordeste, além do declínio acentuado das temperaturas em todo o RS.

Nesta terça (13) e quarta-feira (14), o deslocamento de uma área de baixa pressão provoca chuva em todo o Estado, e a presença do ar frio mantém as temperaturas muito baixas, com mínimas perto de 0°C em diversas regiões, de acordo com um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Porto Alegre

Nesta segunda-feira, o tempo deve permanecer nublado em Porto Alegre, com temperaturas entre 8°C e 15°C, segundo a Metsul Meteorologia. A previsão para o restante da semana é de chuva na Capital.

Nesta terça, a mínima será de 8°C, e a máxima, de 17°C. Na quarta, os termômetros marcarão entre 12°C e 15°C. Na quinta, a chuva deve se intensificar, com temperatura mínima de 14°C e máxima de 16°C. Na sexta, com a diminuição do volume de chuva, fará entre 12°C e 19°C em Porto Alegre.

2023-06-11