Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

O Caff é sede de diversas secretarias e órgãos do governo estadual Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O Caff é sede de diversas secretarias e órgãos do governo estadual. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul realiza nesta semana uma licitação para contratar uma empresa para revitalizar as fachadas do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari) e do prédio anexo – da Secretaria Estadual da Educação –, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

O certame, pela modalidade de concorrência, está agendado para quarta-feira (14), às 14h. Entre as responsabilidades da empresa que será contratada, estão a correção de fissuras e patologias, a limpeza das superfícies e janelas e a pintura externa. Também será realizada a correção da rede de drenagem para o sistema de ar-condicionado.

O Caff é sede de diversas secretarias e órgãos do governo estadual. O edifício, de 21 andares, abriga cerca de 4 mil servidores, de acordo com o governo gaúcho. Construído em formato de pirâmide, o prédio foi inaugurado em 10 de março de 1987.

