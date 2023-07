Rio Grande do Sul Semana será de chuva e muito frio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ingresso de nova massa de ar seco e frio ocasionará declínio acentuado das temperaturas. Foto: Pedro Piegas/PMPA O ingresso de nova massa de ar seco e frio ocasionará declínio acentuado das temperaturas. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os próximos dias terão volumes elevados de chuva no Rio Grande do Sul, além de muito frio. É o que aponta boletim Secretaria Estadual da Agricultura. Entre a segunda (17) e a quarta-feira (19), o ingresso de nova massa de ar seco e frio manterá o tempo firme, com acentuado declínio das temperaturas e formação de geadas em diversas regiões.

Já os volumes de chuva previstos deverão oscilar entre 20 e 50 mm na maioria das regiões. Na Região Central, Zona Sul, Litoral e Região Metropolitana, os totais deverão variar entre 60 e 80 mm.

Alertas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu, desde a última segunda-feira (10), 19 alertas para avisar a população sobre as condições do tempo e riscos de transtornos no Rio Grande do Sul. Antes do ciclone extratropical atingir o Estado na noite do dia 12, o governo adotou diversas medidas preventivas.

Todos os alertas da Defesa Civil Estadual são enviados por SMS diretamente para o celular das pessoas que se cadastraram no serviço 40199. Para receber os alertas no celular, basta o cidadão enviar um SMS para 40199 e digitar o CEP de seu endereço. A Defesa Civil recomenda que todos façam o cadastro, porque esse canal de comunicação é considerado um importante aliado na prevenção e mitigação dos efeitos de desastres naturais.

Atualmente, mais de 730 mil pessoas estão cadastradas para receber os alertas no Estado. Esse número representa apenas 6,46% da população, conforme informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável pelo sistema Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), utilizado para os envios no Estado. Os avisos são publicados também no site da Defesa Civil e em suas redes sociais.

Auxílio financeiro

Na quarta-feira (12), o vice-governador Gabriel Souza sancionou a Lei 15.977, que institui apoio financeiro para situações de calamidade ou emergência provocadas por eventos climáticos. O projeto de lei foi encaminhado pelo Executivo estadual e aprovado, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa.

Para as pessoas atingidas pelo ciclone de junho, o valor será de R$ 2,5 mil por família. O decreto de regulamentação da lei está em preparação. No total, 1.864 famílias de baixa renda, em 24 municípios, receberão o repasse, resultando na transferência de R$ 4,66 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/semana-sera-de-chuva-e-muito-frio-no-rio-grande-do-sul/

Semana será de chuva e muito frio no Rio Grande do Sul

2023-07-16