Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

No processo, a população decide, de forma direta, a aplicação dos recursos em obras e serviços. Foto: Indaiá Dillenburg/Arquivo/SMGOV No processo, a população decide, de forma direta, a aplicação dos recursos em obras e serviços. (Foto: Indaiá Dillenburg/Arquivo/SMGOV) Foto: Indaiá Dillenburg/Arquivo/SMGOV

A rodada de Assembleias Regionais e Temáticas do Orçamento Participativo (OP) de Porto Alegre inicia nesta segunda-feira (17). O calendário inclui 23 reuniões, 17 representando as regionais e seis temáticas. As seis plenárias temáticas e a Região Centro ocorrem na Câmara Municipal, na avenida Loureiro da Silva, 255, no Centro Histórico. As demais, nas regiões correspondentes.

As assembleias do OP são realizadas há 34 anos. No processo, a população decide, de forma direta, a aplicação dos recursos em obras e serviços que serão executados pela administração municipal.

Monitoramento

As demandas tratadas nas reuniões e vistorias estão sendo monitoradas – do encaminhamento até a sua resolução – pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), responsável pela articulação com o OP e pela gestão das subprefeituras. Durante a rodada de assembleias desse ano, a prefeitura apresentará os desdobramentos.

Assembleias Regionais

Nas 23 plenárias, a população elege as prioridades para o município, seus conselheiros e define o número de delegados da cidade para os seus respectivos fóruns regionais e grupos de discussões temáticas.

