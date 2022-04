Porto Alegre Semana tem 368 vagas de trabalho cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Foto: Alex Rocha/PMPA O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 368 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em destaque nesta semana 50 vagas de auxiliar de almoxarifado, 33 de mecânico de manutenção de máquinas em geral e 30 para atendente de lojas e mercados.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br

Parceria

A unidade do Sine Municipal firmou parceria com a Susepe, e a equipe técnica fará palestras para apenados em monitoramento eletrônico. Serão abordados temas como elaboração de currículos, comportamento na entrevista de emprego, o retorno ao mercado de trabalho, entre outras.

Empresas

O cadastro de vagas pode ser feito de forma totalmente digital neste link. No formulário eletrônico as empresas podem colocar todas as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, de um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos, seguindo todos os protocolos determinados pela saúde.

Vagas da semana

Ajudante de carga e descarga de mercadoria-20

Ajudante de obras-2

Ajudante de serrador-2

Assistente de vendas-5

Atendente de lojas e mercados-30

Auxiliar administrativo-2

Auxiliar de almoxarifado-50

Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)-1

Auxiliar de limpeza-4

Auxiliar de linha de produção-20

Auxiliar de manutenção predial-5

Auxiliar de marceneiro-2

Auxiliar de segurança-2

Auxiliar técnico de mecânica-2

Caldeireiro de manutenção-20

Camareira de hotel-2

Carpinteiro de fôrmas (concreto)-20

Churrasqueiro-2

Comprador-1

Confeiteiro-1

Costureira em geral-1

Cozinheiro de restaurante-1

Cozinheiro geral-4

Cuidador de idosos-2

Eletricista-24

Eletricista de instalações industriais-10

Eletrotécnico-1

Encarregado de construção civil-1

Enfermeiro-1

Garçom-3

Instalador hidráulico-4

Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança-2

Marceneiro-3

Mecânico de automóvel-1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel-1

Mecânico de manutenção de máquina industrial-3

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-33

Mecânico de veículos-1

Montador-3

Motorista de caminhão-1

Oficial de manutenção predial-1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações-1

Operador de caldeira-1

Operador de câmera de vídeo-1

Operador de centro de usinagem com comando numérico-3

Operador de retroescavadeira-4

Operador de rolo compactador-2

Operador eletromecânico-1

Padeiro-6

Pintor de obras-3

Professor de creche-2

Promotor de vendas-1

Recepcionista, em geral-2

Serralheiro-1

Servente de obras-3

Soldador-23

Soldador-3

Supervisor administrativo-2

Supervisor de orçamento-1

Técnico de enfermagem-1

Técnico em instrumentação-3

Técnico em manutenção mecatrônica-1

Técnico em nutrição-1

Técnico em segurança do trabalho-2

Torneiro mecânico-3

Vendedor – no comércio de mercadorias-1

Vendedor porta a porta-3

Vigia-1

Zelador-1

