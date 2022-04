Brasil Fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde sexta-feira já causaram quase 20 mortes no Estado

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

O município com o maior número de óbitos é Angra dos Reis Foto: Reprodução de TV

As chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde a noite de sexta-feira (1º) já deixaram pelo menos 18 mortos no Estado, a maioria no Litoral Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, o município com o maior número de óbitos é Angra dos Reis, onde dez corpos foram resgatados de um deslizamento de terra.

Em Paraty, ocorreram sete óbitos por soterramento. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica ao tentar ajudar uma pessoa. Os bombeiros prosseguem as buscas a desaparecidos no Estado.

A prefeitura de Paraty decidiu antecipar o recesso escolar do meio de ano para o período de 4 a 18 de abril. A cidade também cancelou a Fest Juá, o Encontro de Ceramistas e o carnaval fora de época previsto para este mês.

A prefeitura de Angra dos Reis decretou situação de emergência no sábado (02) devido a volumes históricos de chuva. O decreto foi reconhecido pelo governo federal em edição extra do Diário Oficial da União.

O prefeito Fernando Jordão chegou a pedir o desligamento das usinas nucleares por receio de que não seria possível colocar em prática o plano de emergência enquanto rodovias de acesso ao município estiverem interditadas, mas a Eletronuclear garantiu que uma eventual evacuação não está comprometida.

