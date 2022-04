Rio Grande do Sul Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta do Rio Grande do Sul é instituído

4 de abril de 2022

Os órgãos ou as entidades que aderirem ao Sima-RS serão interligados à Sala de Situação, que monitora as condições hidrometeorológicas do Estado

Coordenado pela Casa Militar, o Sima-RS (Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta do Estado do Rio Grande do Sul) foi instituído por meio de um decreto publicado no Diário Oficial.

Segundo o governo, o sistema é mais uma ferramenta para aperfeiçoar a coordenação de esforços entre órgãos públicos estaduais, federais e municipais, entidades privadas e comunidade em geral.

“A finalidade é integrar as políticas e as ações nas áreas de monitoramento e alerta de eventos adversos juntamente com as secretarias do Meio Ambiente e Estrutura e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano”, informou o Executivo.

Os objetivos do Sima-RS são: formentar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; elaborar diretrizes de cooperação no âmbito do Sima-RS, entre órgãos e as entidades responsáveis pela reposta a emergência na esfera municipal, estadual e federal; promover o intercâmbio educacional entre a União, os Estados e os municípios, com intuito de alinhar a formação dos agentes de proteção e Defesa Civil e dos agentes de proteção ambiental; integrar sistemas tecnológicos e a troca de informações com municípios, Estados e União; aprimorar a capacidade de resposta ao cidadão na ocorrência de desastres naturais ou tecnológicos; fortalecer as ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta na recuperação de desastres voltados à Defesa Civil; e ampliar a capacidade de monitoramento e alerta antecipado de eventos adversos no Estado.

Os órgãos ou as entidades que aderirem ao Sima-RS serão interligados à Sala de Situação, serviço técnico de monitoramento e previsão das condições hidrometeorológicas do Estado, para fins de compartilhamento das tecnologias já existentes e de agregação de novas tecnologias, instrumentos e ferramentas de monitoramento e de alerta para o acompanhamento, em tempo real, de ações e de incidentes relacionados a eventos climáticos, hidrológicos, geológicos e tecnológicos adversos.

