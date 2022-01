Porto Alegre Semana tem 522 vagas de emprego cadastradas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Setor da construção civil oferece o maior número de oportunidades Foto: Alex Rocha/PMPA Setor da construção civil oferece o maior número de oportunidades. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico), em Porto Alegre, tem 522 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os destaques há uma vaga para pessoa com deficiência como técnico em enfermagem. Além dessa, há 69 vagas de pedreiro, 47 vagas de servente de obras e 40 vagas de azulejista.

Entrevista direta

Na terça-feira (11), das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, empresa de varejo realizará entrevistas para preencher 68 cargos. São 15 vagas para auxiliar de logística, 50 para assistente de vendas e 3 para operador de empilhadeira.

Os candidatos devem morar em Porto Alegre, preferencialmente na Zona Sul ou Centro, ter ensino médio completo e experiência de seis meses. Para operador de empilhadeira, o curso e a reciclagem devem estar em dia.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br

Empresas

O cadastro de vagas pode ser feito de forma totalmente digital. No formulário eletrônico as empresas podem colocar todas as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas.

O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, de um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos, seguindo todos os protocolos determinados pela saúde.

Confira as vagas:

Vagas para PCDs

Técnico de enfermagem -1

Vagas gerais:

Ajudante de eletricista-9

Ajudante de serralheiro-1

Analista ambiental-1

Armador de estrutura de concreto-30

Assistente de vendas-51

Auxiliar de almoxarifado-1

Auxiliar de expedição-3

Auxiliar de faturamento-1

Auxiliar de limpeza-1

Auxiliar de linha de produção-22

Auxiliar de logistica-15

Auxiliar operacional de logística-25

Azulejista-40

Carpinteiro-33

Conferente de logística-1

Cozinheiro geral-2

Eletricista-16

Eletricista de iluminação pública-4

Ferreiro-10

Fiscal de obras-1

Fonoaudiólogo geral-1

Instalador hidráulico-10

Jardineiro-1

Líder de manutenção mecânica-1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-2

Mestre de obras-1

Monitor interno de alarmes-2

Motorista de caminhão-2

Motorista de caminhão-tanque-1

Motorista de perua-30

Operador de escavadeira-1

Operador de telemarketing ativo-10

Padeiro-2

Pedreiro-69

Pintor de alvenaria-50

Pintor de edifícios-1

Porteiro-3

Projetista de móveis-2

Representante comercial autônomo-1

Serralheiro-4

Servente de obras-47

Soldador-3

Técnico de contabilidade-1

Técnico de edificações-1

Técnico em manutenção mecatrônica-1

Topógrafo-1

Torneiro mecânico-1

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas-1

Tratorista operador de roçadeira-1

Vendedor de serviços-1

Vendedor interno-2

