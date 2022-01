Rio Grande do Sul Homem é preso com duas armas, munições e pólvora na BR-116, em Guaíba

9 de janeiro de 2022

Homem tem passagens por roubo, lesão corporal e desobediência Foto: PRF/Divulgação Homem tem passagens por roubo, lesão corporal e desobediência. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, neste sábado (08), o motorista de um Kadett Ipanema por porte ilegal de arma de fogo na BR-116, em Guaíba.

Durante ação de fiscalização, os policiais abordaram um automóvel com placas de São Leopoldo que estava com o licenciamento atrasado desde 2019. De imediato o motorista alegou que havia um Pitbull muito agressivo e não recomendava entrar no veículo.

Os policiais desconfiaram da recomendação inusitada e como o veículo seria removido ao depósito pela infração de trânsito e determinaram que os animais fossem retirados. O motorista ligou para a esposa que compareceu ao local com outro veículo para buscar os animais.

Foi verificado que havia sete cachorros sem raça definida no carro. Após a retirada dos animais, foi realizada uma busca no veículo e encontrado, no banco traseiro, um rifle calibre .22, uma espingarda calibre .36, 78 munições e 50 gramas de pólvora.

O condutor, de 35 anos, natural de Tapes, que já tinha duas passagens por porte ilegal de arma de fogo, além de outras passagens por roubo, lesão corporal e desobediência, disse não saber da procedência das armas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária onde pagou fiança de 6 mil reais. Os materiais foram apreendidos.

