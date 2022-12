Agro Semeadura do arroz está sendo concluída no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Os orizicultores já semearam 838,23 mil hectares dos 862,49 mil previstos Foto: Fernando Dias/Seapdr Os orizicultores já semearam 838,23 mil hectares dos 862,49 mil previstos. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

Com 97,18% da área prevista concluída, o Rio Grande do Sul se encaminha para encerrar os trabalhos de semeadura do arroz. Conforme levantamento do Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz), os orizicultores semearam 838,23 mil hectares dos 862,49 mil previstos, faltando apenas 24,2 mil hectares para a finalização no Estado.

Os dados são tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga a partir de informações levantadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia junto aos produtores gaúchos.

As regionais Zona Sul e Fronteira Oeste atingiram 100% da área: 139.543 hectares e 259.321 hectares, respectivamente. A Planície Costeira Interna já alcançou 99,30% (122.961 hectares semeados dos 123.830 previstos).

A Campanha está com 95,75% da área semeada (122.950 hectares dos 128.402 projetados), enquanto a Planície Costeira Externa está com 95,69% (91.573 hectares de 95.699 hectares), e a Região Central registra 88,05% (101.882 hectares de 115.703 previstos).

