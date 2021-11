Agro Semiárido Show: inscrições abertas e gratuitas para a edição virtual

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

(Foto: Divulgação)

Vem aí a 9ª edição da feira de inovação tecnológica voltada para a agricultura familiar do Semiárido brasileiro, o Semiárido Show. Pela primeira vez o evento será realizado de forma virtual, no período de 23 a 25 de novembro, possibilitando a participação do público a partir de qualquer localidade do Brasil e do mundo. As inscrições já estão abertas e são gratuitas, para participar, basta preencher o formulário, clicando aqui.

Com o tema “Desenvolvimento Regional: Um olhar para o futuro”, o evento tem como objetivo possibilitar e facilitar o acesso aos conhecimentos, informações e tecnologias desenvolvidos pela Embrapa e instituições parceiras.

“Nosso compromisso com a realização desse evento é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais do Semiárido, promovendo o uso racional dos recursos naturais e gerando desenvolvimento social e econômico”, ressalta a chefe-geral da Embrapa Semiárido, Maria Auxiliadora Coêlho de Lima.

O Semiárido Show conta com uma programação diversificada, abrangendo os mais diversos temas voltados para a agropecuária no Semiárido. Neste ano, a feira on-line será organizada em três tendas: Tenda do Conhecimento, Tenda Sabores do Sertão e Tenda das Conexões. Para conferir a programação completa, assim como outras informações, clique aqui.

