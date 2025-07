Acontece Seminário marca nova etapa para revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre

Cezar Schirmer participa do Seminário Centro+, que discutiu propostas para a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre Foto: Alex Rocha e Cesar Lopes / PMPA Foto: Alex Rocha e Cesar Lopes / PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre promoveu nesta terça-feira (22) o Seminário Centro+, no Plaza São Rafael Hotel, reunindo cerca de 300 pessoas para discutir o futuro do Centro Histórico da capital. O encontro marca uma nova fase de diálogo e construção coletiva voltada à revitalização de uma das regiões mais simbólicas da cidade.

O evento foi concebido como um espaço de escuta ativa, com o objetivo de compreender os desafios, necessidades e potencialidades do território. A partir das contribuições de representantes de entidades, comerciantes, moradores e técnicos, o poder público busca propor soluções concretas e direcionar políticas públicas alinhadas às demandas reais da população.

Presente ao lado do prefeito Sebastião Melo, o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, destacou a importância do encontro. “Vivemos um momento especial e decisivo para o futuro do Centro Histórico. Ouvimos atentamente os participantes e compreendemos as reais demandas. Esse é um ponto estratégico para seguirmos unidos na revitalização desse território tão significativo para todos nós”, afirmou Schirmer nas redes sociais.

