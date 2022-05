Porto Alegre Seminário reúne especialistas latino-americanos e europeus em Porto Alegre nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Na pauta do evento estão perspectivas e desafios para maior cooperação. (Foto: EBC)

Especialistas e representantes de governos do Brasil e Exterior se reúnem em Porto Alegre nesta sexta-feira (27) para o seminário “Europa e América Latina: Cooperação e Futuro”. Em debate, perspectivas e desafios para maior cooperação entre as duas regiões do planeta, com foco no desenvolvimento econômico.

O evento vai das 9h30min às 14h30min no Instituto Ling (rua João Caetano nº 440) e integra a programação comemorativa dos 250 anos da cidade. ​A promoção é da Rede Liberal da América Latina (Relial), em parceria com a prefeitura, Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e a Fundação Friedrich Naumann.

Durante os painéis serão abordados o atual contexto socioeconômico europeu, evoluções necessárias ao Mercosul e desafios para o desenvolvimento latinoamericano.

Dentre os palestrantes internacionais estão o alemão Michael Link (membro da junta liberal do Free Democratic Party), o espanhol Jordi Cañas (eurodeputado da Renew Europe), o português Filipe Domingues (secretário geral do Instituto para Promoção de América Latina e Caribe), a chilena Bettina Horst (diretora-executiva da Libertad Y Desarrollo), o venezuelano Pedro Urruchurto (movimento Vente Venezuela) e o mexicano Alejandro Poiré (decano da Escola de Ciências Sociais e Governo Tecnológico de Monterrey).

“É uma satisfação trazer um importante evento, com grandes personalidades, para a cidade”, ressalta o vice-prefeito Ricardo Gomes, que já presidiu a Relial e atualmente integra a direção da entidade. “Certamente todos terão muito a ganhar.”

Já a presidente do IEE, Victoria Jardim, avalia que o evento é extremamente relevante diante do atual momento global que aponta para menos globalização e mais autocracia:

“Em meio a este cenário, que julgo ser um retrocesso, é muito bom saber que ainda existem instituições como Relial e a Naumann, que buscam promover a cooperação e o diálogo entre os países”.

Semana do Meio Ambiente

Em reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam) realizada nesta semana, foi divulgada a programação da 38ª Semana do Meio Ambiente de Porto Alegre, marcada para o período de 1º a 6 de junho.

A coordenadora da Equipe de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Juliana Herpich, é responsável pela organização do evento. Ela detalhou a agenda de atividades, todas com entrada franca.

Todas as atividades têm inscrição através do e-mail inscrições.smamus@gmail.com. No instragram da Smamus será possível acompanhar uma série de publicações voltadas ao evento.

Vale lembrar que nesta edição a Secretaria também recebe doações de roupas, cobertores e alimentos para a Campanha do Agasalho promovida pela prefeitura em paralelo à iniciativa do governo do Estado.

(Marcello Campos)

