Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Evento chama a atenção para o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio) Foto: Divulgação Evento chama a atenção para o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na próxima quinta-feira (27), será realizado o 1º Seminário do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O evento, que será presencial e on-line, chama a atenção para o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio) e irá abordar a violência sexual dentro do ambiente escolar e as ações de prevenção e enfrentamento ao problema. A programação inclui ainda relatos de adolescentes e profissionais, bem como orientações sobre como identificar e acolher os casos.

“A violência sexual é considerada uma das piores formas de violência pois, como expressam muitas vítimas, viola o corpo e mata a alma”, afirma a coordenadora do comitê, Rosângela Moreira. Ela explica que a violência sexual não ocorre sozinha. “Outras formas de violência, como a física, a psicológica (que inclui o bullying) e a autoprovocada (violência contra si mesmo) vêm junto e, muitas vezes, denunciam a própria violência sexual”, acrescenta.

“A ações que fortalecem a cultura da paz, a promoção da vida, o diálogo, o respeito, a aceitação das diferenças e da diversidade contribuem para a redução da violência, inclusive aquelas que ocorrem no ambiente escolar, espaço que normalmente deveria ser de proteção e socialização”, enfatiza Rosângela.

Público-alvo

O seminário será realizado no auditório do Ministério Público Estadual (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Porto Alegre), de 13h30 às 16h30, e tem como público-alvo toda a comunidade escolar. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla.

Link para se inscrever no evento

Link para a transmissão do seminário

O comitê é coordenado pela Secretaria da Saúde e está vinculado à secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Ele é formado por representantes de órgãos públicos e de organizações da sociedade civil.

