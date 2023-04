Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa aprova indicação de Ranolfo Vieira Júnior para diretoria do BRDE. Claudio Gastal presidirá o Badesul

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Ex-governador deve assumir em 2024 o comando da instituição, que é rotativo. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Em sessão plenária nesta terça-feira (25), a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade as indicações do Executivo gaúcho para diretorias do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Badesul Agência de Fomento. Os cargos serão exercidos, respectivamente, pelo ex-governador Ranolfo Vieira Júnior e pelo ex-secretário estadual Cláudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão).

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle do Parlamento havia sabatinado os candidatos no dia 30 de março. Quase duas semanas depois, deu sinal-verde a ambos os nomes, formalizando a decisão por meio de projetos de decretos legislativos submetidos ao parlamentares.

– Ranolfo ocupará uma das duas vagas do Rio Grande do Sul no BRDE, cuja presidência ele deve assumir em 2024, ano em que voltará ao Estado o comando da instituição – o sistema é de revezamento periódico com Paraná e Santa Catarina.

– Já Gastal será o diretor-presidente do Badesul, tendo como diretor de fomento José Luís da Silva Nunes, funcionário de carreira da agência e que igualmente passou pelo crivo dos deputados.

Busatto

O também ex-secretário estadual Leonardo Busatto (Fazenda) foi designado para a segunda poltrona gaúcha no BRDE. Mas o aval ao seu nome depende de votação pelos parlamentares, procedimento que deve sera realizado na próxima semana – o relator do projeto não conclui o documento em tempo suficiente para que fosse incluído na pauta da Assembleia nesta terça-feira.

(Marcello Campos)

2023-04-25