Política “Sempre defendi que as pessoas devem ser valorizadas pelo seu caráter”, afirma Bolsonaro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na sexta-feira, Bolsonaro esteve na Expointer, onde discursou e cumprimentou apoiadores Foto: Anna Alves/O Sul Na sexta-feira, Bolsonaro esteve na Expointer, onde discursou e cumprimentou apoiadores. (Foto: Anna Alves/O Sul) Foto: Anna Alves/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que as pessoas devem ser valorizadas pelo seu caráter. Segundo ele, “através de trabalho e valores, não de cor, sexo ou classe, que se conquista o respeito de todos”.

“Sempre defendi que as pessoas devem ser valorizadas pelo seu caráter. É através de trabalho e valores, não de cor, sexo ou classe, que se conquista o respeito de todos. Princesa Isabel e Anitta são mulheres, a diferença está no que elas decidiram fazer pela humanidade”, declarou o presidente na sexta-feira (02).

“Igualdade é tratar a todos sem distinções, partindo do princípio de que ninguém é inferior ou superior a ponto de ser imune a críticas. Quando se usa da condição biológica como escudo para ser desrespeitoso e se blindar de resposta à altura, a igualdade dá lugar ao oportunismo”, disse Bolsonaro.

Ele desembarcou no Rio Grande do Sul na manhã de sexta-feira para participar da abertura oficial da 45ª Expointer, em Esteio. À noite, Bolsonaro foi à Arena do Grêmio para assistir ao jogo do Tricolor contra o Vila Nova-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente acompanhou a partida de um camarote. O time da casa venceu por 2 a 1.

Neste sábado (03), Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, participam do evento Mulheres pela Vida e pela Família, que ocorre nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política