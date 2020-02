Celebridades “Sempre fui exibida”, diz Sabrina Sato sobre uso de pouca roupa

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel pelo segundo ano consecutivo, Sabrina usou uma fantasia metálica ousada, com o corpo à mostra Foto: Paulo Troya/Divulgação Rainha de bateria da Gaviões da Fiel pelo segundo ano consecutivo, Sabrina usou uma fantasia metálica ousada, com o corpo à mostra Foto: Paulo Troya/Divulgação Foto: Paulo Troya/Divulgação

Uma das principais atrações do carnaval paulistano, Sabrina Sato sempre procura inovar em suas fantasias e, em alguns casos, no tamanho diminuto delas.

Mãe da pequena Zoe, ela deixou a filha com o marido, Duda Nagle, para cumprir com os compromissos carnavalescos. Segundo ela, o nascimento da menina fez com que ela ficasse mais pontual, para poder passar mais tempo com a criança.

Nesta semana, a apresentadora da Record fez diversos ensaios, alguns sensuais, para celebrar a chegada do carnaval. Sua mãe, Kika Sato, diz que hoje não se incomoda mais com a superexposição do corpo da filha.

“Eu nem falo mais, porque não adianta”, diz Kika, que terá um quadro de entrevistas ao lado da filha no “Domingo Show” (Record). “Na festa da ‘Vogue’, ela foi com um fio dental e falei: ‘Sabrina você está muito pelada’. Agora, eu já não esquento mais, já me acostumei. Sabrina sempre gostou de fantasia pelada e ela é muito ligada ao conceito da roupa”, completa.

“Eu sempre gostei [de andar pelada]. Eu sempre fui exibida”, disse a apresentadora, aos risos, apos desfilar pela Gaviões da Fiel. Rainha de bateria da escola pelo segundo ano consecutivo, Sabrina usou uma fantasia metálica ousada, com o corpo à mostra.

Depois do desfile, ela afirmou que a Gaviões passou linda pelo sambódromo e que a escola quis fazer bonito em seu cinquentenário. “Foi muita emoção. A Gaviões veio para ganhar. E para falar de amor.. torcedor sente um amor louco pelo time e pela escola e esse tema caiu muito bem”, diz a apresentadora, que também será rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, escola de samba carioca.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário