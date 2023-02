Acontece Senac empossa primeira reitora da instituição no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

A solenidade aconteceu na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre. Foto: João Alves Foto: João Alves

O dia 27 de fevereiro entrou para a história do Senac do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, foi realizada a cerimônia de posse da primeira reitora da instituição no estado, Lianamar da Silveira Rosa, juntamente com os pró-reitores Glaucilene Pedroso Trapp e Marcos Aurélio Estivalet. A solenidade também marcou a mudança oficial do status da Faculdade Senac Porto Alegre para Centro Universitário, o Unisenac.

Atuando no Senac desde 2007, Lianamar possui ampla experiência em gestão escolar e gestão de pessoas, além de falar com propriedade sobre a entidade, uma das mais conceituadas instituições de ensino do país. A nova reitora, que também leciona no programa de pós-graduação da Universidade La Salle, é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), possui pós-graduação em Marketing pela mesma universidade, é mestre em Design Estratégico pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e foi diretora das unidades do Senac São Leopoldo, Canoas e Lajeado durante sua trajetória de 16 anos na instituição.

“Estou muito contente em fazer parte desse processo. É um marco para essa instituição pioneira e de excelência quando o assunto é ofertar ensino de qualidade. Nosso objetivo é continuar reforçando o papel que o Senac sempre teve em relação à educação profissional e seu propósito de mudar vidas”, afirma a reitora.

Centro Universitário – Unisenac

Fundada em 30 de outubro de 2003, a Faculdade Senac Porto Alegre passou a ser um Centro Universitário em outubro do ano passado, quando a Portaria n° 784 publicada pelo Ministério da Educação (MEC) credenciou a entidade. A conquista foi obtida com a nota máxima do MEC ratificando a qualidade acadêmica da instituição, que passou a ter autonomia para a abertura de novos cursos de graduação, mestrado e doutorado sem a autorização prévia do Ministério.

O Unisenac atua com cursos de graduação, pós-graduação e extensão, além de cursos livres, nas modalidades EAD e presencial, nas áreas de Comércio, Comunicação, Design, Educação, Gastronomia, Gestão, Informática, Moda, Trânsito e Turismo. Dividida em dois campi, já capacitou cerca de 100 mil alunos por meio de formações e ações extensivas.

Entre os diferenciais estão os laboratórios de Informática, Multimídia e Moda e uma biblioteca com espaço web. O Centro Universitário – Unisenac fica localizado na rua Coronel Genuíno, 130, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.senacrs.com.br/centrouniversitario, pelo telefone (51) 3335-7550 ou pelo WhatsApp (51) 98900-2024.

Senac empossa primeira reitora da instituição no Rio Grande do Sul