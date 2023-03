Acontece Sem perder a tradição: Biscoitos Zezé completa 55 anos de história com foco na qualidade dos produtos

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

No portfólio da marca são mais de 50 produtos com distribuição em centenas de municípios do Brasil. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fundada em 1º de março de 1968 por cinco filhos de um imigrante português, a Biscoitos Zezé segue até os dias de hoje uma empresa 100% familiar. Já em sua terceira geração, completa nesta quarta-feira (1º) seus 55 anos de história. No portfólio, mais de 50 produtos e distribuição em centenas de municípios do Brasil, sem nunca perder aquele gostinho de feito em casa.

Inicialmente chamada de Irmãos Ruivo Ltda. e, posteriormente, de Panificadora Independente, o nome Zezé surgiu do apelido do irmão mais velho, José Francisco. Os biscoitos tipicamente portugueses e com características artesanais ganharam o gosto do consumidor e, de lá para cá, a companhia conquistou o Rio Grande do Sul, entrando em Santa Catarina ainda na década de 90 e, em seguida, no Paraná.

Mesmo com os ganhos expressivos em escala, a maior preocupação sempre foi preservar a qualidade e o toque caseiro dos produtos. Com esse objetivo, a fábrica chegou até mesmo a desenvolver maquinário próprio para atender suas necessidades. Atualmente, são mais de 40 toneladas diárias de alimentos produzidos, consolidando a Zezé como a marca de biscoitos que mais cresce no sul do país.

“Os biscoitos da Zezé são uma tradição que passa de geração para geração, de rodas de chimarrão, de novas e antigas amizades, de encontros e desencontros, de amores, de memórias e de futuras memórias. É carinho que vem de família há 55 anos”, destacou a empresa em seu pronunciamento de aniversário.

