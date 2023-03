Acontece Parceiros em minimercados automatizados no Rio Grande do Sul estimam chegar a 200 lojas nos próximos anos

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Os minimercados autônomos oferecem mais liberdade aos consumidores, com facilidade na escolha dos produtos e pagamento através de self-checkout. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Spot Living Mall, sociedade entre as empresas Melnick e Tornak lançada em 2018 para gestão de malls de bairro e conveniências em condomínios, tem como seu mais novo parceiro o Quadrado Express, a maior rede gaúcha de minimercados de autoatendimento.

Em 2021, por meio de uma operação da CapTable – plataforma da StartSe especializada na captação de recursos para startups -, o Quadrado Express alcançou êxito e recebeu o aporte de R$ 1,5 milhão para acelerar o negócio, chegando ao valuation de R$ 10 milhões. E em 2022 não foi diferente. A segunda rodada de captação, denominada follow-up, foi lançada no dia 12 de dezembro e rapidamente alcançou mais de 200 investidores, arrecadando 1,2 milhão em investimentos, elevando o valuation para 30 milhões.

A parceria do Spot Living Mall com o Mercado Quadrado transcende o investimento financeiro. Os perfis complementares e os objetivos alinhados prometem ser preponderantes, visando a forte expansão da rede de minimercados, norteada pelos propósitos de gerar conveniência para as pessoas e de consolidar a marca da startup que já é líder, sendo referência no segmento de retailtech’s (startups que oferecem soluções inovadoras para o mercado varejista).

A confiança do Spot em concentrar suas forças no segmento, bem como no Mercado Quadrado, é tão importante que o plano é estender os investimentos, de modo a acelerar ainda mais o plano de negócios. “Para nós, é de suma importância contar com a parceria de uma empresa do porte do Spot. Isso traz a certeza de que estamos no caminho certo em busca do nosso objetivo, que é chegar em 200 lojas nos próximos anos, ultrapassando o faturamento de R$ 3 milhões de reais por mês”, comenta Gildo Sibemberg, CEO do Quadrado Express.

“Através do Spot, unidade de negócios que atua como nosso braço de desenvolvimento e gestão de conveniências em nossos empreendimentos, estamos colocando em prática o propósito da Melnick de transformar o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas. Com mais praticidade e qualidade de vida para o dia a dia dos nossos clientes, queremos transformar os nossos empreendimentos em um centro de bem-estar por meio da conveniência”, comenta João Paulo Maria, gerente geral de Novos Negócios da Melnick.

“A Tornak, nos diferentes negócios dos quais participa, atua para ressignificar a forma como as pessoas se relacionam com serviços e marcas. O investimento entre Spot e Quadrado Express reforça a nossa crença de proporcionar uma experiência única nos condomínios em que estamos e estaremos, em breve, presentes”, afirma Fabiana Katz, conselheira da Tornak Holding.

Os minimercados autônomos, presentes em prédios comerciais e condomínios residenciais, oferecem mais liberdade e praticidade para a rotina dos consumidores da capital, região metropolitana e litoral, com facilidade na escolha dos produtos e pagamento através de self-checkout. Desta forma, os moradores e funcionários têm uma experiência de compra automatizada, rápida e segura, 24 horas por dia.

