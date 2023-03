Acontece Dengue: testes rápidos ajudam a detectar a contaminação

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Serviço oferecido pelo Panvel Clinic requer apenas uma gota de sangue. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o aumento das infestações pelo Aedes aegypti na região Sul, chegando a 90% do Rio Grande do Sul segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é preciso ficar atento aos sintomas da dengue. Na ocorrência de sinais como febre e dores musculares intensas, deve-se procurar atendimento médico para evitar o agravamento da doença. Uma forma eficaz de confirmar a contaminação pelo vírus é o Teste Rápido de Dengue Duo, que detecta de maneira simultânea os anticorpos IgG e IgM e o antígeno NS1.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, os sintomas levam em média seis dias para aparecer. Os principais são febre alta (39°C a 40°C) com duração de dois a sete dias, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarréia e manchas vermelhas na pele com ou sem coceira.

Teste Rápido da Dengue na Panvel

Nas salas do Panvel Clinic é possível realizar o serviço, que requer a coleta de uma simples gota de sangue. De forma prática e segura, o resultado sai em apenas 15 minutos. O atendimento é realizado por profissionais farmacêuticos especializados e pode ser conferido em 93 lojas Panvel no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Com valor de R$ 106,53, o teste oferecido pela rede detecta os quatro sorotipos (1, 2, 3 e 4, que são os quatro tipos de vírus da dengue). O serviço é indicado para pessoas com sintomas sugestivos de dengue entre três e dez dias.

O teste pode ser adquirido tanto presencialmente em loja quanto pelo site Panvel.com, App Panvel ou Alô Panvel, bastando escolher uma filial que possui sala Panvel Clinic e apresentar o comprovante da compra. O teste é realizado apenas nas lojas com o serviço disponível, não sendo possível entrega ou realização em casa. Nestes ambientes também são oferecidos serviços em saúde, como aplicação de vacinas e injetáveis, teste de Covid-19, verificação de glicemia e pressão arterial, entre outros. Mais informações sobre os serviços e locais para realização podem ser acessadas no site www.panvel.com/clinic.

