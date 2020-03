Acontece Senac Gravataí recepciona alunos com palestra do jornalista Manoel Soares

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

O evento acontece às 19h30, no Sindilojas de Gravataí, localizado na rua Adolfo Inácio de Barcelos, 336. A palestra é aberta ao público e gratuita. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Senac Gravataí vai recepcionar os alunos dos Cursos Técnicos de um jeito inspirador e motivador. No dia 9 de março, o jornalista Manoel Soares ministrará a palestra Mudando a Vida. O evento acontece às 19h30, no Sindilojas de Gravataí, localizado na rua Adolfo Inácio de Barcelos, 336. A palestra é aberta ao público e gratuita.

Manoel Soares é presidente da Central Única das Favelas (CUFA), escreveu livros para o público infanto-juvenil e tem intensa atividade entre os jovens. Aproximou-se da televisão pela cultura hip-hop. Já foi morador de rua em Porto Alegre, trabalhou como gráfico e na construção civil até chegar à RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Em 2006 foi ganhador do prêmio Orilaxé, como jornalista do ano, concedido pelo grupo cultural Afro Reggae como um reconhecimento às iniciativas de pessoas que buscam mudar a realidade brasileira.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/gravatai. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3822-3200.

