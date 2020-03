Acontece Cinco Muito estreia show de Stand Up Comedy em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Com direção de André Damasceno, apresentação única será dia 21 de março, às 21h, no Teatro Casa de Espetáculos. Na foto: Roger, Vini, Dedé, Kim e Pulga do Cinco Muito Foto: Raí Benetti Foto: Raí Benetti

Kim Arthur, Dedé Leitão, Vini Simões, Henrique Pulga e Roger Luzz são considerados a nova geração do humor gaúcho. Juntos formam o Cinco Muito, que no dia 21 de março, às 21h, no Teatro Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691, Floresta), estreia o show de stand up comedy que leva o nome do grupo. André Damasceno, um dos grandes nomes da comédia brasileira, assina a direção do espetáculo, além de fazer uma participação especial na noite. Os ingressos custam R$ 25,00 e já estão à venda.

Criado em abril de 2019 na capital gaúcha, o Cinco Muito reúne amigos que proporcionam ao público esquetes engraçadas e divertidas, trazendo o melhor do stand up comedy com o estilo cara limpa, sem personagens, apenas o comediante, o microfone e a plateia. Em uma hora e meia de duração, cada integrante aborda em seus textos temas da atualidade e da vida cotidiana. “Queremos deixar a sensação de que a vida pode se tornar mais leve através do humor”, afirmam os comediantes.

O show tem a apresentação solo de cada integrante e um quadro final dinâmico e surpresa com a participação de todos integrantes do grupo. Nesta noite, André Damasceno será o convidado especial, além de assinar a direção do espetáculo. “Eu gosto de dizer que eles são a nova geração do humor gaúcho”, diz Damasceno. Com shows em diversos Pubs, o grupo também faz parte do elenco do Vem tchê Rindo, o primeiro programa de TV de Stand Up Comedy do sul do país.

Os Comediantes

Kim Arthur: Estreou nos palcos no início de 2019 trazendo uma visão cômica sobre os absurdos da vida, em suas apresentações conta suas experiências nada convencionais de vida.

Dedé Leitão: Atriz e a princesinha do Stand up Comedy gaúcho, traz em suas apresentações um humor apimentado, contando suas histórias de relacionamentos e do cotidiano através de um ponto de vista feminino.

Vini Simões: Profissional de marketing, pai de dois filhos, ex ator de túnel do terror, ex vendedor de enciclopédia e expert em fazer merda, resolveu subir aos palcos e mostrar o lado nonsense da sua vida, retratando de forma bem humorada as dificuldades e cobranças de não ser mais jovem após os 30 anos de idade.

Henrique Pulga: Comediante da zona sul de Porto Alegre/RS, apreciador do auto bullying e cerveja, desperta muitas risadas do público com apresentações no mínimo curiosas.

Roger Luzz: Músico desde os 14 anos, faz comédia desde 2017 em vídeos para a Flex Nutrition direcionado ao mundo fitness. Em 2018 estreou seu show de comédia interpretando o Personagem “Ramon Personal”. Em 2019 iniciou sua jornada no Stand Up Comedy, trazendo seu lado mais “Hulk” da comédia, apresentando textos de fácil identificação para o público.

Cinco Muito – Stand Up Comedy/ 21 de março de 2020/ 21h/ Teatro Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691, Floresta) / Ingressos: R$25,00 /Compras no telefone (51) 995627655 ou online pelo link:

https://www.sympla.com.br/cinco-muito–andre-damasceno-no-teatro-casa-de-espetaculos—estreia__793762

https://www.youtube.com/channel/UCtwNBld_d3AxZvVQy2FrRCg

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário