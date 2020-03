Acontece Especialistas em dupla cidadania convidam para bate-papo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

As advogadas Daniele Mariani e Claudia Vieira falam sobre o tema no Terraza 701, na próxima quinta-feira (5). Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Diante dos escândalos envolvendo, sobretudo, os processos de dupla cidadania italiana, as advogadas Daniele Mariani e Claudia Vieira convidam para um bate-papo sobre o tema. Promovido pela empresária Jaqueline Sant’Anna Pegoraro, o “Aperitivo com Especialista” acontece no Terraza 701, em Porto Alegre, dia 5 de março, às 19h30.

Na ocasião, tanto a cidadania italiana quanto a portuguesa e a britânica estarão em pauta, já que essa são as especialidades das advogadas. Daniele Mariani é conhecida por sua atuação há mais de 10 anos na Itália, já havendo concluído processos de nomes como o de Xuxa. Enquanto Claudia Vieira é especialista nos processos de dupla cidadania portuguesa e britânica.

O “Aperitivo com Especialista” têm inscrições limitadas para o público, através do aplicativo Sympla, pelo valor de R$ 100,00. No encontro serão servidos aperitivos típicos italianos e portugueses, espumante e prosecco.

Aperitivo com o Especialista/Bate-papo sobre cidadanias italiana e portuguesa e imigração britânica com as profissionais Dra. Daniele Mariani e Dra. Claudia Vieira/ 05/03 – 19:30/ Terrazzo 701 (Avenida Ipiranga, 321)/ Valor: R$ 100/ Ingressos: Sympla

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário