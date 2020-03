Acontece Acordo de cooperação oferece plataforma de estágios em complexo de lazer e diversão no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Foto: Divulgação

A Universidade de Caxias do Sul, um dos mais importantes centros de educação e pesquisa da Região Sul do Brasil, e o Acqua Lokos Parque Hotel firmaram uma parceria institucional no início desse mês. O programa será realizado em vários níveis de colaboração, devendo promover diversas atividades entre as entidades. Já num futuro próximo será desenvolvida uma plataforma de estágios no complexo de lazer e diversão. Também está prevista a possibilidade de cursos administrados pela UCS, na empresa sediada no Litoral Norte.

A primeira tarefa do acordo de cooperação foi realizada no Acqua Lokos Parque Hotel, pelo Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul (ISAM) – setor que trata sobre temas relacionados a resíduos, drenagem de efluentes e água. Em campo foram coletadas amostras, nos 4 piezômetros do Hotel Acqua Lokos, bem como nas estações de tratamento de efluentes e água, que se encontram no espaço do parque. O processo de análise visa avaliar os possíveis impactos do empreendimento sobre o aquífero onde está instalado. Desta forma monitorando a qualidade da água subterrânea, conforme as exigências das licenças ambientais, municipal e estadual. As análises das amostras coletadas serão realizadas pelos laboratórios da UCS, que são parte dos serviços tecnológicos prestados pela Universidade. Os laboratórios integram a estrutura de pesquisa e desenvolvimento que a UCS disponibiliza para a comunidade.

Segundo a diretora do ISAM, Vania Schneider, essa ação deverá trazer grandes resultados para ambas organizações. “Através desta operação conseguiremos desenvolver a produção de conhecimento e a formação de recursos humanos, numa região pouco explorada e de grande importância em nosso Estado. Acredito que vamos gerar conhecimento relevante com os exercícios de campo, que poderão fomentar pesquisas e trabalhos acadêmicos no segmento ambiental. Nesse sentido acredito que outras áreas de conhecimento da universidade também deverão ter boas perspectivas para participar”, afirma. Para Fabiano Brogni, diretor do Acqua Lokos Parque Hotel, a implantação de práticas conjuntas com a UCS trará benefícios para além das instituições. “Deverão surgir muitas possibilidades na pesquisa e desenvolvimento humano, beneficiando de forma direta as regiões do Litoral Norte e Serra”, explica.

O Parque gaúcho é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil e permanece aberto de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, das 10h às 17h30min com as áreas: Aquática, Coberta, Diversão e Fazenda. Já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo.

