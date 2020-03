Acontece No Rio Grande do Sul, mulheres receberam apenas 72,9% do salário de homens no nível superior

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Mulheres com ensino superior contratadas no Rio Grande do Sul, em 2019, receberam R$ 2.334,03 de salário, enquanto homens nas mesmas condições receberam R$ 3.245,95. Isso significa que a remuneração feminina corresponde a apenas 72,9% da masculina. A diferença salarial entre os gêneros é de R$ 911,92, uma queda de 2,9% em relação a 2018, em que a desigualdade era de R$ 938,52.

O levantamento foi feito pelo Quero Bolsa (https://querobolsa.com.br), plataforma de vagas e bolsa de estudo no ensino superior, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em virtude do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

Apesar das carreiras de ensino superior apresentarem uma remuneração 83,5% maior em relação às profissões sem graduação para, a desigualdade se agrava nos níveis mais altos de ensino. Em contratações sem diploma, o salário das mulheres foi de R$ 1.271,46 correspondendo a 86,4% dos homens.

Entretanto, as mulheres com diploma de nível superior são contratadas em maior número. Foram 31.469 vagas preenchidas por profissionais do sexo feminino contra 52.228 por profissionais masculinos.

No Rio Grande do Sul, mulheres receberam salários menores em 6 das 10 carreiras de ensino superior com maior saldo de contratações

Entre as 10 carreiras de ensino superior com maior geração de postos de trabalho, mulheres recebem salário menor em seis delas A maior diferença foi para cargo de Analista de Desenvolvimento de Sistemas, com o salário feminino correspondendo a 81,81% do masculino.

Confira a proporção do salário feminino em relação ao masculino:

Analista de Desenvolvimento de Sistemas – 81,81%

Terapeuta Ocupacional – 82,31%

Analista de Pesquisa de Mercado – 89,37%

Preparador Físico – 89,63%

Biomédico – 90,77%

Fisioterapeuta Geral – 93,07%

Enfermeiro – 101,14%

Farmacêutico – 101,69%

Assistente Social – 102,12%

Fonoaudiólogo – 115,40%

Mulheres são maioria no ensino superior

Apesar de receberem um salário proporcionalmente menor, no Rio Grande do Sul, as mulheres são maioria no ensino superior, com 297.706 matriculadas (57,2%) contra 221.882 homens. Elas também são maioria na pesquisa científica, com 58,8% do total dos estudantes com iniciação científica. As informações sobre graduação foram levantados pelo Quero Bolsa, utilizando os dados do Censo da Educação Superior de 2018 do INEP, edição mais recente.

O Quero Bolsa

O Quero Bolsa (https://querobolsa.com.br) conecta alunos a instituições de ensino e oferece vagas e bolsas de estudo em cursos de Ensino Superior, Ensino Básico, Idiomas e Intercâmbio. Em um cenário em que apenas 15,7% dos adultos brasileiros concluíram a graduação, segundo dados do IBGE, ele cresce a passos largos e já gerou uma economia de mais de R$ 1,3 bilhão para alunos do país inteiro. Atualmente a plataforma conta com mais de 6 mil escolas parceiras, 1.600 instituições de ensino superior, 2.500 de ensino básico, além de mais de 10 mil opções de cursos de idiomas e 50 mil de intercâmbio.

