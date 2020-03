Educação Uergs abre processo seletivo complementar para ocupação de vagas remanescentes do Sisu

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Seleção suplementar será realizada por meio das notas do Enem. Foto: Arquivo/Agência Brasil Seleção suplementar será realizada por meio das notas do Enem. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) oferece vagas para quem pretende ingressar na instituição, porém não participou do processo seletivo via Sisu (Sistema de Seleção Unificada). As vagas remanescentes do Sisu poderão ser ocupadas por meio do processo seletivo complementar, que está com as inscrições abertas até quinta-feira (5). A seleção será realizada por meio das notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2019, 2018, 2017 ou 2016.

Os interessados devem entregar os documentos relacionados no edital diretamente na unidade da Uergs onde a vaga estiver sendo disponibilizada. Para concorrer, é necessário ter atingido no mínimo 200 pontos nas provas objetivas do Enem e 300 pontos na redação, além de observar os pesos específicos que cada prova terá de acordo com o curso oferecido.

Das vagas ofertadas, 50% serão destinadas a candidatos economicamente hipossuficientes, negros e índios (de acordo com a população no Estado) e 10% para pessoas com deficiência.

Há vagas nas unidades em Alegrete, Soledade, Bagé, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Cruz Alta, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen, Guaíba, Osório, Montenegro, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Francisco de Paula, São Luiz Gonzaga, Tapes, Três Passos e Vacaria.

