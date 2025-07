Política Senado adia votação de projeto que libera cassinos, bingos e jogo do bicho em todo o Brasil

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Se virar lei, texto vai permitir que empresas brasileiras ofertem os jogos com pagamento de taxas e tributos. (Foto: reprodução)



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou nessa terça-feira (8) a votação da proposta que libera os jogos de azar no Brasil, como bingo, jogo do bicho e cassino. Ele não informou quando será a nova análise. Se o parlamento aprovar o projeto, para se tornar lei, o texto precisará ainda da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O quórum está muito baixo- 56 senadores. E esta Presidência não pode ser questionada, a todo instante, sobre a deliberação de matérias. Diante da divergência grande e da ausência de senadores queria informar que vou retirar de ofício da pauta”, disse Alcolumbre.

De acordo com a proposta, somente empresas com sede no Brasil poderão operar as jogatinas, que estarão permitidas em locais previamente autorizados pelo governo.

Resistências

A proposta foi aprovada pela Câmara em 2022 e na principal comissão do Senado em junho de 2024. Depois disso, enfrentou resistência da ala mais conservadora, o que está postergando a análise da matéria.

A proposta autoriza a prática e a exploração no Brasil de:

* jogos de cassino

* jogos de bingo

* jogos de videobingo

* jogos online

* jogo do bicho

* apostas em corridas de cavalos (turfe)

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou que a arrecadação a partir da tributação dos jogos será bem menor do que os “custos sociais”.

“Gasta-se com saúde mental, pois há o vício, a ludopatia, que já é reconhecida pela OMS como uma doença grave; se gasta com segurança pública, como acabei de falar, pois se ampliam os crimes na região; e se gasta também sabem com o quê? Com fiscalização”, disse.

Senadores da base aliada também criticaram o texto na sessão dessa terça.

“Esse projeto tem endereço social: ele mira, sobretudo, os mais vulneráveis, porque é nas periferias, nos municípios pequenos que esses bingos e jogos eletrônicos vão se multiplicar como erva daninha, muitas vezes inscritos nas já conhecidas figuras dos laranjas, essa personagem recorrente na história da criminalidade brasileira”, afirmou Humberto Costa (PT-PE).

Projeto

O texto põe fim a uma proibição, prevista numa lei de 1946, à exploração de jogos de azar em todo o país. Também revoga trechos da Lei de Contravenções Penais, que estabelece punições para as práticas.

A operação dos jogos de azar, no entanto, deverá seguir uma série de critérios. Serão exigidos, por exemplo, valores mínimos de capital da empresa e comprovação de origem lícita dos recursos.

Segundo o projeto, ficará a cargo do Ministério da Fazenda definir os processos de licenciamento, fiscalização e autorização de exploração. O governo também poderá criar uma agência reguladora.

Pela proposta, somente maiores de 18 anos poderão jogar. Haverá proibição, por exemplo, para jogadores que se declararem ludopatas (pessoas diagnosticadas com compulsão por jogos de azar) ou forem interditados judicialmente.

O relator do projeto, senador Irajá (PSD-TO), defendeu que os jogos de azar representam uma “atividade econômica relevante” no Brasil e que, em razão disso, devem estar “sujeitos à regulamentação pelo Estado”.

“O principal benefício do projeto é permitir que uma atividade econômica que já é praticada mesmo na contravenção passe ao controle do Estado, mitigando eventuais vínculos entre os jogos de azar e o crime organizado”, afirmou.

