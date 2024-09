Política Senado aprova incentivos de até R$ 18 bilhões para produção do hidrogênio verde

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

O texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Jonas Pereira/Agência Senado O texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Jonas Pereira/Agência Senado) Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Senado aprovou nessa quarta-feira (4) projeto que dá benefícios fiscais da ordem de R$ 18 bilhões a empresas que produzirem o hidrogênio verde, com menos emissão de carbono, por meio de energias renováveis. O texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta concede incentivos fiscais às empresas produtoras, no montante de até R$ 18 bilhões, de 2028 a 2032. Também será oferecido crédito fiscal a partir da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Segundo o texto, o Executivo vai definir quanto de crédito poderá ser concedido de acordo com as metas fiscais do governo e de desenvolvimento desse mercado de energia no País.

Os valores deverão constar no projeto do Orçamento, elaborado pelo governo e avaliado pelo Congresso. Se nem todo o dinheiro reservado for usado, o restante pode ser aproveitado no ano seguinte.

Os recursos destinados e as empresas beneficiadas precisarão ser divulgados.

Para ser contemplado, o produtor deste tipo de energia terá de contribuir, por exemplo, com medidas de “mitigação e de adaptação à mudança do clima” e de “diversificação do parque industrial brasileiro”.

Em agosto, Lula sancionou o marco que regula a produção de hidrogênio verde no Brasil. Mas o presidente vetou esse trecho específico que tratava dos benefícios fiscais. Agora, a redação desta parte foi ajustada e apresentada como um novo projeto de lei pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).

O hidrogênio verde vai servir para substituir combustíveis fósseis para abastecer, por exemplo, veículos pesados, como trens e aviões. Assim como carros elétricos. O hidrogênio também poderá ser usado na fabricação de fertilizantes e na indústria de aço e farmacêutica.

